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Военнослужащим повысили зарплату

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:47
  • Просмотров: 44
Военнослужащим повысили зарплатуВчера, 30 августа, Кабинет министров Украины изменил порядок начисления денежного довольствия военнослужащим. Решение правительства восстанавливает социальную справедливость по отношению к военным и усиливает их социальную защиту.

Порядок начисления денежного довольствия военнослужащих не менялся со времен Советского Союза. Он не только устарел, но и был крайне несправедливым. В основу денежного содержания входили оклады по воинскому званию и должности. Выплаты военным состояла из мизерных окладов, которые составляли лишь 10-15% всей суммы обеспечения, и 17 видов надбавок. Во-первых, такие надбавки были неэффективными. Во-вторых, военные пенсии начислялись именно с учетом оклада. Поэтому такая система приводила к получения военнослужащими крайне низких пенсий. Правительство полностью изменил эту систему. Размеры должностных окладов военнослужащих будут повышены с учетом действующей минимальной заработной платы (с 1 января 2017 МЗП возросла вдвое и составляет 3200 гривен) и введенных специальных тарифных коэффициентов. Новая система начисления зарплат военнослужащим повысит их должностные оклады, а затем и их пенсии в будущем. Просмотр денежного обеспечения - это лишь первый шаг, который воцарился Правительство по повышению социальной защиты военнослужащих. Следующим шагом должно стать повышение военных пенсий. Соответствующий законопроект премьер-министр Владимир Гройсман намерен подать в парламент после принятия пенсионной реформы. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Военнослужащие заслуживают уважения и растущее финансовое обеспечение. Сейчас происходит формирование проекта бюджета на 2018 год. Мы работаем с Президентом, СНБО с точки зрения формирования необходимых ресурсов для поддержания обороноспособности. Сразу после принятия общей пенсионной реформы следующий шаг - новое законодательство по обеспечению пенсий военнослужащим. Это также наш приоритет. Нам нужно двигаться от решения к решению. Нет никаких оснований полагать, что проблемы, которые накопились десятилетиями, мы не решим. Уверен, мы все решим. Ситуация изменится, и люди это почувствуют ». Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украинышаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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