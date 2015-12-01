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В Чернигове загорелся маршрутный автобус
- Сегодня, 17:01
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31 августа в Чернигове в 15:41 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о возгорании городского маршрутного автобуса №20.
Автобус сообщением Вокзал – улица Независимости загорелся недалеко от автобусной остановки на Казацкой, 4. Водитель транспортного средства почувствовал дым в салоне, остановил автобус, совершил экстренную эвакуацию пассажиров и с помощью огнетушителей пытался потушить возгорание в моторном отсеке.
По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Украины в Черниговской области.
Пожарные в 15:50 окончательно ликвидировали возгорание. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети транспортного средства. По факту пожара проводится расследование.
Автобус сообщением Вокзал – улица Независимости загорелся недалеко от автобусной остановки на Казацкой, 4. Водитель транспортного средства почувствовал дым в салоне, остановил автобус, совершил экстренную эвакуацию пассажиров и с помощью огнетушителей пытался потушить возгорание в моторном отсеке.
По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Украины в Черниговской области.
Пожарные в 15:50 окончательно ликвидировали возгорание. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети транспортного средства. По факту пожара проводится расследование.
Источник: 0462.ua
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