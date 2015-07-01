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Две черниговские школы попали в ТОП-100 лучших школ для сферы IT

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:01
  • Просмотров: 46
Две черниговские школы попали в ТОП-100 лучших школ для сферы ITПо результатам ВНО-2017 две черниговские школы - № 12 и № 1 - попали в рейтинг школ, которые дают лучшие базовые знания для будущих специалистов в ИТ-сфере, пишет еженедельник «Черниговские ведомости».

Для этого был составлен рейтинг школ с лучшими показателями по математике, физике и английскому языку. Информатика отсутствует в списке предметов ВНО, поэтому этот рейтинг может быть применен ко многим другим инженерным специальностям.

Средняя школа I-III степени физико-математического профиля № 2 занимает 79 место, а специализированная общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением иностранных языков - 90.

Еженедельник «Черниговские ведомости»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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