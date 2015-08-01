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Черниговский рецидивист ограбил радиозавод больше чем на 200 тысяч
- Вчера, 09:29
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Вчера, 31 августа, полиция Черниговщины получила информацию, что неизвестный проник на территорию завода и похитил оборудование. На место происшествия сразу выехали полицейские, вора задержали.
31-летний мужчина, который решился проникнуть на радиозавод, уже давно интересовал правоохранителей. Его послужной список насчитывает уже четыре факта краж.
Только проникнув на территорию завода, ловкач положил глаз на две металлические детали, четыре панели, шесть радиаторов и более 50 плат. Общая сумма убытков уже достигла 200 тыс. грн.
Патрульная и криминальная полиция задержали мужчину, а похищенное вернули владельцу.
Подозреваемый в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему") - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное следствие.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
31-летний мужчина, который решился проникнуть на радиозавод, уже давно интересовал правоохранителей. Его послужной список насчитывает уже четыре факта краж.
Только проникнув на территорию завода, ловкач положил глаз на две металлические детали, четыре панели, шесть радиаторов и более 50 плат. Общая сумма убытков уже достигла 200 тыс. грн.
Патрульная и криминальная полиция задержали мужчину, а похищенное вернули владельцу.
Подозреваемый в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему") - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное следствие.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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