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На этой неделе в Черниговской области начнут ремонтировать дорогу Козелец – Бобровица
- Вчера, 10:32
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Прогнозировали почти 400 миллионов, получили 160. Дорожники области начинают освоение средств по таможенному эксперименту. Первый объект ремонта – дорога Т 25-28, соединяющая Козелец с Бобровицей. Работы начнутся уже на этой неделе, сообщает пресс-служба автодора в Черниговской области.
Из сделанного дорожниками в этом году – окончательное завершение южного въезда в Чернигов. На международной дороге М-01 на участке от села Ягодного до самого Чернигова, современное дорожное покрытие – технология «горячего ремикса» и «Мультимак».
Установлены новые барьерные ограждения, дорожные знаки и разметка. Это один из восьми объектов, на которые было заложено финансирование из государственного бюджета в этом году. Однако дорожники области констатируют, реальными из них являются только четыре. Продолжаются работы и на других двух участках трассы М-01.
– Исполнение по этим объектам – более 60%. К концу строительного сезона мы их выполним. Четвертый объект от Ични, в сторону Парафиевки, и подъезд в Качановку. Здесь сейчас по постановлению Кабмина есть только 5 миллонов, мы сейчас просим дополнительные средства – 35 миллионов, чтобы полностью верхним слоем пройти к Парафиевке и спуститься в Качановке, – сказал Владимир Гузема, начальник Службы автомобильных дорог области.
Другой источник финансирования ремонтов – средства от так называемого «Таможенного эксперимента». В феврале во время сессии облсовета депутаты приняли областную программу, согласно которой предусмотрено выделение 392 миллионов гривен на ремонт 22 объектов, которые должны быть сделаны в этом году.
Пройдя процедуру открытых международных торгов, дорожники в настоящее время могут сказать, что уже определенные подрядчики, которые будут выполнять работы, и только сейчас они приступят к ремонтам.
Самым масштабным объектом обещает быть дорога от Козельца до Борзны. Еще в мае был подписан меморандум между облгосадминистрацией, Службой автомобильных дорог и обществом «Земля и воля» о совместном финансировании ремонтных работ. Участок, проходящий по Бобровицкому району, будет делать за свой счет частное предприятие, а второй участок – Козелецкий район, сделают за средства областного бюджета. По предварительным расчетам стоимость работ на втором участке составляла 76 миллионов, но после проведения торгов через систему Prozoro удалось снизить цену на 10 миллионов.
До 15-20 сентября должны быть выполнены работы и по другим объектам – охвачено много районов, приоритет отдается территориальным дорогам, которые соединяют между собой райцентры. Дорожники говорят, погода помехой не станет. Строительный сезон длится до 15 октября – 1 ноября. Поэтому есть полтора месяца, чтобы освоить эту массу средств.
Подробности в сюжете «Сивер центр».
Из сделанного дорожниками в этом году – окончательное завершение южного въезда в Чернигов. На международной дороге М-01 на участке от села Ягодного до самого Чернигова, современное дорожное покрытие – технология «горячего ремикса» и «Мультимак».
Установлены новые барьерные ограждения, дорожные знаки и разметка. Это один из восьми объектов, на которые было заложено финансирование из государственного бюджета в этом году. Однако дорожники области констатируют, реальными из них являются только четыре. Продолжаются работы и на других двух участках трассы М-01.
– Исполнение по этим объектам – более 60%. К концу строительного сезона мы их выполним. Четвертый объект от Ични, в сторону Парафиевки, и подъезд в Качановку. Здесь сейчас по постановлению Кабмина есть только 5 миллонов, мы сейчас просим дополнительные средства – 35 миллионов, чтобы полностью верхним слоем пройти к Парафиевке и спуститься в Качановке, – сказал Владимир Гузема, начальник Службы автомобильных дорог области.
Другой источник финансирования ремонтов – средства от так называемого «Таможенного эксперимента». В феврале во время сессии облсовета депутаты приняли областную программу, согласно которой предусмотрено выделение 392 миллионов гривен на ремонт 22 объектов, которые должны быть сделаны в этом году.
Пройдя процедуру открытых международных торгов, дорожники в настоящее время могут сказать, что уже определенные подрядчики, которые будут выполнять работы, и только сейчас они приступят к ремонтам.
Самым масштабным объектом обещает быть дорога от Козельца до Борзны. Еще в мае был подписан меморандум между облгосадминистрацией, Службой автомобильных дорог и обществом «Земля и воля» о совместном финансировании ремонтных работ. Участок, проходящий по Бобровицкому району, будет делать за свой счет частное предприятие, а второй участок – Козелецкий район, сделают за средства областного бюджета. По предварительным расчетам стоимость работ на втором участке составляла 76 миллионов, но после проведения торгов через систему Prozoro удалось снизить цену на 10 миллионов.
До 15-20 сентября должны быть выполнены работы и по другим объектам – охвачено много районов, приоритет отдается территориальным дорогам, которые соединяют между собой райцентры. Дорожники говорят, погода помехой не станет. Строительный сезон длится до 15 октября – 1 ноября. Поэтому есть полтора месяца, чтобы освоить эту массу средств.
Подробности в сюжете «Сивер центр».
Источник: 0462.ua
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