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В Носовке не разминулись «Иж» и «Дельта». Погиб 29-летний

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 11:35
  • Просмотров: 37
В Носовке не разминулись «Иж» и «Дельта». Погиб 29-летнийНочью 1 сентября в Носовке Черниговской области 15-летний водитель местный житель, управляя мопедом марки «Дельта», двигаясь на неосвещенном участке дороги по ул. Мринский Путь столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 3» под управлением 29-летнего жителя с. Мрин. Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области.

В результате столкновения транспортных средств водители получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Носовскую райбольницу.

29-летний водитель не приходя в сознание скончался в больнице.

Несовершеннолетний юноша находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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Источник: 0462.ua

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