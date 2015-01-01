В Носовке не разминулись «Иж» и «Дельта». Погиб 29-летний

В результате столкновения транспортных средств водители получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Носовскую райбольницу.29-летний водитель не приходя в сознание скончался в больнице.Несовершеннолетний юноша находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.