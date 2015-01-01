4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Носовке не разминулись «Иж» и «Дельта». Погиб 29-летний
В Носовке не разминулись «Иж» и «Дельта». Погиб 29-летний
- Вчера, 11:35
- Просмотров: 37
Ночью 1 сентября в Носовке Черниговской области 15-летний водитель местный житель, управляя мопедом марки «Дельта», двигаясь на неосвещенном участке дороги по ул. Мринский Путь столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 3» под управлением 29-летнего жителя с. Мрин. Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области.
В результате столкновения транспортных средств водители получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Носовскую райбольницу.
29-летний водитель не приходя в сознание скончался в больнице.
Несовершеннолетний юноша находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
В результате столкновения транспортных средств водители получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Носовскую райбольницу.
29-летний водитель не приходя в сознание скончался в больнице.
Несовершеннолетний юноша находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Подросток незаконно сел за руль мотоцикла и едва не погиб в ДТП
В Городне 15-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета 4 гонял ночью по улицам поселка без включенных
На Черниговщине в аварии пострадали трое несовершеннолетних
На Черниговщине в результате лобового столкновения двух автомобилей трое несовершеннолетних
Молодая черниговчанка находится в тяжелом состоянии после страшного ДТП в с ...
27 сентября в Киеве в дорожно-транспортном происшествии пострадала Чернигова. ДТП произошло на
В Черниговской области водитель мопеда разбился насмерть об фуру
25 августа около 20.00 часов на автодороге Чернигов – Новгород-Сиверский неподалеку от Сосницы
ДТП в Черниговской области. Водитель умер в аварии
21 июня в 7:30 в Менском районе Черниговской области в Службу спасения "101" поступило сообщение о
В Носовке при столкновении пожарной машины и мопеда погибли двое мужчин
В Черниговской области 15 сентября в результате столкновения пожарного автомобиля с мопедом
На этой неделе в Черниговской области начнут ремонтировать д... Долги за землю в Чернигове – более 7 миллионов. Кто не плати... Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго...
Добавить комментарий!