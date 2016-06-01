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На Стрижне спустили воду и начинают разбирать дамбу

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:37
  • Просмотров: 45
На Стрижне спустили воду и начинают разбирать дамбуНа Стрижне спустили воду и начинают разбирать дамбуО ходе работ по ремонту дамбы на Стрижне сообщает пресс-служба управления ЖКХ городского совета.

В рамках реконструкции гидротехнического сооружения на р. Стрижень на ул. Героев Чернобыля проводятся следующие работы: уже устроено временную дамбу и ведется водопонижение в котловане (спуск воды в отгороженной области), очищено от мусора и ила бетонные конструкции берегоукрепления и дамбы, начат демонтаж металлических конструкций служебного площадке.












Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсоветашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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