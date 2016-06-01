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На Стрижне спустили воду и начинают разбирать дамбу
- Вчера, 12:37
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О ходе работ по ремонту дамбы на Стрижне сообщает пресс-служба управления ЖКХ городского совета.
В рамках реконструкции гидротехнического сооружения на р. Стрижень на ул. Героев Чернобыля проводятся следующие работы: уже устроено временную дамбу и ведется водопонижение в котловане (спуск воды в отгороженной области), очищено от мусора и ила бетонные конструкции берегоукрепления и дамбы, начат демонтаж металлических конструкций служебного площадке.
Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсовета
В рамках реконструкции гидротехнического сооружения на р. Стрижень на ул. Героев Чернобыля проводятся следующие работы: уже устроено временную дамбу и ведется водопонижение в котловане (спуск воды в отгороженной области), очищено от мусора и ила бетонные конструкции берегоукрепления и дамбы, начат демонтаж металлических конструкций служебного площадке.
Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсовета
Источник: 4ernigiv.info
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