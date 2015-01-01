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Большие проблемы маленькой улицы: без асфальта и с водой
- Вчера, 13:39
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Тяжело поверить, но в то время, когда в Чернигове на одних улицах активно обновляется дорожное покрытие, в городе все еще остаются те, что не видели асфальта вообще. Одна из них – Декабристов. Узкая улочка в частном секторе так надежно притаилась между Любечской и Небабы, что, похоже, стала совсем незаметной для глаз чиновников.
Вместо дороги – канава
Обратил наше внимание на проблему местный житель Николай Джевага. Он рассказал о болевых точках улицы и провел по ней «познавательную» экскурсию. Неудобства для ее жителей начинаются еще на перекрестке с улицей Небабы, по одну сторону которой тротуар есть, а по другую отсутствует. Из-за этого жителям улицы Декабристов, чтобы попасть к себе домой, приходится регулярно переходить дорогу, даже если их маршрут этого не требует.
Усложняет данный процесс отсутствие пешеходного перехода и крутая горка в нескольких десятках метров от перекрестка с несущимися с нее автомобилями. Рассмотреть вопрос обустройства улицы Декабристов дорожными знаками для безопасного движения обещали еще в 2009 году, но и по сей день ничто не предвещает изменений.
На этом проблемы для местных жителей не заканчиваются. Стоит свернуть с Небабы и сделать несколько шагов вглубь, как асфальт из-под ног в буквальном смысле начинает уходить. Вместо него появляется заросшая грунтовка, изрытая колесами машин. Впрочем, автомобиль на Декабристов встретишь не часто – не всякая подвеска выдержит такое бездорожье. И если в сухую погоду пешеходы еще кое-как могут ходить по «дороге», то после дождей передвижение усложняется и для них.
– Улица выполняет роль сточной канавы. Твердого покрытия нет вообще, во время дождя здесь вода поверху идет. И это центр областного центра! В селе даже такое сложно найти. Ладно, мы уже знаем, что здесь и как, а заедет новый человек… Откуда он знает, что здесь канава? Проехать невозможно, – говорит Николай.
По этой дороге ежедневно ходят жители улицы Декабристов. По ней же иногда рискуют ездить автомобили
Нет денег – нет асфальта
В управление ЖКХ с просьбой обустроить улицу мужчина обращался еще восемь лет назад. Тогда чиновники подтвердили, что в силу рельефа местности сливные воды с близлежащих улиц текут по Декабристов. Для упорядочивания течения на улице сделали сточную канаву, которую периодически чистят.
В 2002 году на части улицы, идущей по другую сторону от Небабы, построили 230 метров сливной канализации и положили асфальтобетонное покрытие. А вот на оставшиеся 672 метра денег не хватило.
– Нет у вас денег, дайте бэушное. Вы же гектары снимаете этого асфальта, возле городского Дворца культуры плитку сняли. Киньте что-нибудь, тротуар сделайте, – настаивает Николай Джевага.
Известно ему и о Программе развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016–2020 годы, именуемой в народе «80 на 20». Суть ее заключается в том, что средства из горбюджета на благоустройство частного сектора будут выделяться на условии софинансирования в соотношении 80 процентов к 20.
Большую часть стоимости работ оплачивает бюджет, меньшую – сами жители. Однако, как говорит Николай, для жителей улицы Декабристов это нереально, поскольку в их случае смета составляет 20 миллионов, из которых самостоятельно им предстоит собрать четыре. Живут здесь небогатые люди, много пенсионеров. Такая сумма им не по карману.
Необустроенная сточная канава зарастает травой
Какой выход?
Мы поинтересовались судьбой улицы Декабристов в управлении ЖКХ. Нам ответили, что для решения вопроса водоотвода на ней необходимо проектное решение по строительству ливневой канализации в комплексе со строительством твердого покрытия проезжей части.
Согласно утвержденному перечню объектов ЖКХ на 2017 год, которые финансируются за счет средств городского бюджета, средства на вышеупомянутые работы не предусмотрены.
– В данное время есть возможность включить улицу в список объектов, которые будут рекомендованы управлением ЖКХ для утверждения депутатской постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и энергосбережения Черниговского городского совета. Именно данная комиссия утверждает перечень улиц, на которых будут вестись ремонтные работы, – сообщили в управлении ЖКХ.
Пока же КП «АТП-2528» засыпало промоину на улице Декабристов, а в августе текущего года планируется частичная очистка сливной канавы. Продвинется ли решение проблемы дальше этого – вскоре будет видно.
Жителям другого конца улицы с благоустройством повезло больше
Еженедельник "Семь дней"
Вместо дороги – канава
Обратил наше внимание на проблему местный житель Николай Джевага. Он рассказал о болевых точках улицы и провел по ней «познавательную» экскурсию. Неудобства для ее жителей начинаются еще на перекрестке с улицей Небабы, по одну сторону которой тротуар есть, а по другую отсутствует. Из-за этого жителям улицы Декабристов, чтобы попасть к себе домой, приходится регулярно переходить дорогу, даже если их маршрут этого не требует.
Усложняет данный процесс отсутствие пешеходного перехода и крутая горка в нескольких десятках метров от перекрестка с несущимися с нее автомобилями. Рассмотреть вопрос обустройства улицы Декабристов дорожными знаками для безопасного движения обещали еще в 2009 году, но и по сей день ничто не предвещает изменений.
На этом проблемы для местных жителей не заканчиваются. Стоит свернуть с Небабы и сделать несколько шагов вглубь, как асфальт из-под ног в буквальном смысле начинает уходить. Вместо него появляется заросшая грунтовка, изрытая колесами машин. Впрочем, автомобиль на Декабристов встретишь не часто – не всякая подвеска выдержит такое бездорожье. И если в сухую погоду пешеходы еще кое-как могут ходить по «дороге», то после дождей передвижение усложняется и для них.
– Улица выполняет роль сточной канавы. Твердого покрытия нет вообще, во время дождя здесь вода поверху идет. И это центр областного центра! В селе даже такое сложно найти. Ладно, мы уже знаем, что здесь и как, а заедет новый человек… Откуда он знает, что здесь канава? Проехать невозможно, – говорит Николай.
По этой дороге ежедневно ходят жители улицы Декабристов. По ней же иногда рискуют ездить автомобили
Нет денег – нет асфальта
В управление ЖКХ с просьбой обустроить улицу мужчина обращался еще восемь лет назад. Тогда чиновники подтвердили, что в силу рельефа местности сливные воды с близлежащих улиц текут по Декабристов. Для упорядочивания течения на улице сделали сточную канаву, которую периодически чистят.
В 2002 году на части улицы, идущей по другую сторону от Небабы, построили 230 метров сливной канализации и положили асфальтобетонное покрытие. А вот на оставшиеся 672 метра денег не хватило.
– Нет у вас денег, дайте бэушное. Вы же гектары снимаете этого асфальта, возле городского Дворца культуры плитку сняли. Киньте что-нибудь, тротуар сделайте, – настаивает Николай Джевага.
Известно ему и о Программе развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора на 2016–2020 годы, именуемой в народе «80 на 20». Суть ее заключается в том, что средства из горбюджета на благоустройство частного сектора будут выделяться на условии софинансирования в соотношении 80 процентов к 20.
Большую часть стоимости работ оплачивает бюджет, меньшую – сами жители. Однако, как говорит Николай, для жителей улицы Декабристов это нереально, поскольку в их случае смета составляет 20 миллионов, из которых самостоятельно им предстоит собрать четыре. Живут здесь небогатые люди, много пенсионеров. Такая сумма им не по карману.
Необустроенная сточная канава зарастает травой
Какой выход?
Мы поинтересовались судьбой улицы Декабристов в управлении ЖКХ. Нам ответили, что для решения вопроса водоотвода на ней необходимо проектное решение по строительству ливневой канализации в комплексе со строительством твердого покрытия проезжей части.
Согласно утвержденному перечню объектов ЖКХ на 2017 год, которые финансируются за счет средств городского бюджета, средства на вышеупомянутые работы не предусмотрены.
– В данное время есть возможность включить улицу в список объектов, которые будут рекомендованы управлением ЖКХ для утверждения депутатской постоянной комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и энергосбережения Черниговского городского совета. Именно данная комиссия утверждает перечень улиц, на которых будут вестись ремонтные работы, – сообщили в управлении ЖКХ.
Пока же КП «АТП-2528» засыпало промоину на улице Декабристов, а в августе текущего года планируется частичная очистка сливной канавы. Продвинется ли решение проблемы дальше этого – вскоре будет видно.
Жителям другого конца улицы с благоустройством повезло больше
Еженедельник "Семь дней"
Источник: 0462.ua
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