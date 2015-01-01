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Нервы и истерика - как успокоиться за минуту

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:43
  • Просмотров: 37
Нервы и истерика - как успокоиться за минутуЕстественно, что в напряженной ситуации человек начинает нервничать.

Часто стресс, шок сопровождается слезами, истериками. Как успокоиться в минуту - рассказывает feelgood.ua. Дышите глубоко вдыхать и выдыхать надо под счет - достаточно до десяти. В это время пытаться думать о хорошем, отвлечься от окружающей ситуации. Вспоминайте моменты, когда были на высоте, а окружающие люди вами восхищались и поддерживали. Наведите порядок Составьте вещи на столе или в сумочке. В конце концов выньте все вещи и начните заново составлять, проговаривая каждую деталь. Позвоните близким Наберите мать, отца, любимого, подружку и просто что-то поговорите. Не стоит выливать всю проблему. Через несколько минут разговора паника исчезнет. Слушайте музыку Наденьте наушники, включите любимую музыку, выйдите на улицу или площадку в доме. Пойте вместе с исполнителем. Переложите силу в какой-то предмет Например, возьмите полотенце и скручивайте его, что выживаете воду. Сожмите зубы, зажмурьте глаза, напрягите мышцы. Затем резко отпустите. Сделайте массаж шеи, плеч. Примерно через 40 секунда нажмите сильнее пальцами. В конце положите на шею смоченный холодной полотенце.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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