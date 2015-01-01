4ернігів.інфо » Стрічка новин » Нервы и истерика - как успокоиться за минуту
Нервы и истерика - как успокоиться за минуту
- Вчера, 14:43
- Просмотров: 37
Естественно, что в напряженной ситуации человек начинает нервничать.
Часто стресс, шок сопровождается слезами, истериками. Как успокоиться в минуту - рассказывает feelgood.ua. Дышите глубоко вдыхать и выдыхать надо под счет - достаточно до десяти. В это время пытаться думать о хорошем, отвлечься от окружающей ситуации. Вспоминайте моменты, когда были на высоте, а окружающие люди вами восхищались и поддерживали. Наведите порядок Составьте вещи на столе или в сумочке. В конце концов выньте все вещи и начните заново составлять, проговаривая каждую деталь. Позвоните близким Наберите мать, отца, любимого, подружку и просто что-то поговорите. Не стоит выливать всю проблему. Через несколько минут разговора паника исчезнет. Слушайте музыку Наденьте наушники, включите любимую музыку, выйдите на улицу или площадку в доме. Пойте вместе с исполнителем. Переложите силу в какой-то предмет Например, возьмите полотенце и скручивайте его, что выживаете воду. Сожмите зубы, зажмурьте глаза, напрягите мышцы. Затем резко отпустите. Сделайте массаж шеи, плеч. Примерно через 40 секунда нажмите сильнее пальцами. В конце положите на шею смоченный холодной полотенце.
Часто стресс, шок сопровождается слезами, истериками. Как успокоиться в минуту - рассказывает feelgood.ua. Дышите глубоко вдыхать и выдыхать надо под счет - достаточно до десяти. В это время пытаться думать о хорошем, отвлечься от окружающей ситуации. Вспоминайте моменты, когда были на высоте, а окружающие люди вами восхищались и поддерживали. Наведите порядок Составьте вещи на столе или в сумочке. В конце концов выньте все вещи и начните заново составлять, проговаривая каждую деталь. Позвоните близким Наберите мать, отца, любимого, подружку и просто что-то поговорите. Не стоит выливать всю проблему. Через несколько минут разговора паника исчезнет. Слушайте музыку Наденьте наушники, включите любимую музыку, выйдите на улицу или площадку в доме. Пойте вместе с исполнителем. Переложите силу в какой-то предмет Например, возьмите полотенце и скручивайте его, что выживаете воду. Сожмите зубы, зажмурьте глаза, напрягите мышцы. Затем резко отпустите. Сделайте массаж шеи, плеч. Примерно через 40 секунда нажмите сильнее пальцами. В конце положите на шею смоченный холодной полотенце.
Источник: http://cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В черниговских маршрутках запрещают музыку
В управлении транспорта Черниговского горсовета обратились к перевозчикам с рекомендацией
На Черниговщине поселился чудак из Франции
На Корюковщине все были удивлены, казалось бы, совершенно неевропейским поступком 57-летнего
7 работающих советов, как доводить начатое до конца.
1. Составляйте списки дел. Возьмите ручку и листок, откройте специальную программу или приложение
Ясновидящая с Чернигова предсказала что будет с Украиной
Был свидетелем такой вот ситуации: Еду в троллейбусе. Большинство пассажиров говорили о катастрофе
День летнего солнцестояния 2014 — обряды и ритуалы
На солнцестояние (21 июня), как и на Масленицу, принято печь блины, символизирующие собой солнце.
В Борзне во время пожара умерла 2-летняя девочка, которую родители оставили ...
Вчера в 21:40 в г. Борзна произошел пожар в жилом доме по переулку Черниговскому.
На этой неделе в Черниговской области начнут ремонтировать д... Долги за землю в Чернигове – более 7 миллионов. Кто не плати... Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго...
Добавить комментарий!