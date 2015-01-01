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В Чернигове поймали двух наркодилеров

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:45
  • Просмотров: 42
В Чернигове поймали двух наркодилеровРаботники черниговской милиции установили, что 39-летний житель Чернигова со своим другом сбывали наркотики. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Так, 31 августа, эти двое друзей в Чернигове продали наркотиков на 2000 гривен 32-летней женщине. Они ей передали стеклянную бутылочку с жидкостью.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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