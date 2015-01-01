4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове поймали двух наркодилеров
В Чернигове поймали двух наркодилеров
- Вчера, 15:45
- Просмотров: 42
Работники черниговской милиции установили, что 39-летний житель Чернигова со своим другом сбывали наркотики. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Так, 31 августа, эти двое друзей в Чернигове продали наркотиков на 2000 гривен 32-летней женщине. Они ей передали стеклянную бутылочку с жидкостью.
Источник: http://cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове нашли труп 17-летнего парня
К Черниговского отдела полиции 28 августа обратилась 42-летняя жительница Чернигова и сообщила,
Житель Чернигова сохраняет и продает по 100 гривен за пакетик психотропное ...
Работники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Черниговского горотдела внутренних
Житель Чернигова сохраняет и продает по 100 гривен за пакетик психотропное ...
Работники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Черниговского горотдела внутренних
В Чернигове у жителя города изъяли наркотиков на 1100 гривен
Правоохранители задокументировали преступную деятельность жителя Чернигова, который продавал
В Чернигове задержан наркодилер
Милиционеры задокументировали преступную деятельность жителя Чернигова, который продавал наркотики
В Чернигове гаишники не пускали автобусы на киевский Евромайдан
[left]В Чернигове работники Госавтоинспекции не выпустили автобусы с гражданами, которые ехали в
На этой неделе в Черниговской области начнут ремонтировать д... Долги за землю в Чернигове – более 7 миллионов. Кто не плати... Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго...
Добавить комментарий!