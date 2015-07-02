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Политех вошел в тридцатку лучших вузов Украины по наукометрическими рейтинге
- Вчера, 16:47
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Согласно очередного рейтинга прозрачности университетов мира, проведенного Лабораторией Cybermetrics на основе данных цитируемости их ведущих ученых, ЧНТУ в пределах Украины вошел в тридцати лучших вузов страны, заняв среди почти сотни отечественных учебных заведений, которые проходили упомянутое тестирование, почетное двадцать четвёртого место.
Об этом накануне нового учебного года проинформировал официальный сайт ЧНТУ. Кстати, рейтинг оценивает количество цитирований научных работ авторов вузов, входящих в десяти наиболее цитируемых сотрудников университета согласно Google Scholar. В своем зачете черниговские технологи имеют 5087 цитирований, обогнав, к примеру, Alabama State University (USA), который имеет 3147 цитирований. Именно такие и другие положительные научно-учебные и исследовательские достижения университета постоянно привлекают к себе все больше желающих учиться в его стенах.
Об этом накануне нового учебного года проинформировал официальный сайт ЧНТУ. Кстати, рейтинг оценивает количество цитирований научных работ авторов вузов, входящих в десяти наиболее цитируемых сотрудников университета согласно Google Scholar. В своем зачете черниговские технологи имеют 5087 цитирований, обогнав, к примеру, Alabama State University (USA), который имеет 3147 цитирований. Именно такие и другие положительные научно-учебные и исследовательские достижения университета постоянно привлекают к себе все больше желающих учиться в его стенах.
Источник: http://cheline.com.ua
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