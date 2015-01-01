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Подорожание сигарет в Украине: названы цены
- Вчера, 17:49
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В ближайшие несколько лет курения сигарет для большинства украинский станет настоящей роскошью, поскольку уже к 2025 году пачка самых дешевых сигарет будет стоить 80-90 гривен. Такие неутешительные для многих прогнозы вытекают из законопроекта, предложенного Минфином, передает UBR.
В документе предлагается постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники до 2025 года должны будут уплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро в казну. Повышение будет проходить в несколько этапов. Так, в 2018 году акцизная ставка увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%, а затем ежегодно акциз повышать на 20%. Таким образом, к 2025 году он выйдет на 90 евро, что, в свою очередь приведет к существенному удорожанию сигарет для потребителей. По словам эксперта Украинского центра контроля над табаком ОО «Жизнь» Оксаны Тотовицкого, при ставке 90 евро на 1000 штук цена пачки составит примерно 4 евро. В следующем году после повышения акциза пачка сигарет подорожает на семь гривен.
В документе предлагается постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники до 2025 года должны будут уплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро в казну. Повышение будет проходить в несколько этапов. Так, в 2018 году акцизная ставка увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%, а затем ежегодно акциз повышать на 20%. Таким образом, к 2025 году он выйдет на 90 евро, что, в свою очередь приведет к существенному удорожанию сигарет для потребителей. По словам эксперта Украинского центра контроля над табаком ОО «Жизнь» Оксаны Тотовицкого, при ставке 90 евро на 1000 штук цена пачки составит примерно 4 евро. В следующем году после повышения акциза пачка сигарет подорожает на семь гривен.
Источник: http://cheline.com.ua
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