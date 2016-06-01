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И уезжают, и умирают. Прирост населения Черниговщины стабильно уходит в минус

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 67
И уезжают, и умирают. Прирост населения Черниговщины стабильно уходит в минусЧисленность населения в Черниговской области, по оценке на 1 июля 2017 года, составила 1 млн 25 тыс. 724 человека. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

Так, согласно статистическим данным, за последние полгода жителей нашей области стало меньше на 7 688 человек.

Уменьшение численности населения произошло, как за счет естественного
сокращение — 6 333 человека, так и за счет миграционного сокращения — 1 355 человек.

Для сравнения:

еще год назад естественное сокращение за соответствующий период составляло –5 685,

- а миграционное сокращение — 419.

То есть и первый, и второй показатель за год увеличился почти на тысячу человек (со знаком минус).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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