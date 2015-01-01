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Доверчивый житель Черниговщины отдал 60 тысяч за несуществующую машину
- Сегодня, 14:27
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В пятницу, 1 сентября, Бобровицким отделением полиции было отрыто уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) по факту обмана гражданина путем злоупотребления его доверием.
За помощью в полицию обратился 24-летний житель Бобровицкого района. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений неизвестный разместил объявление о продаже автомобиля "БМВ 318". Доверчивый парень перечислил на его счет около 60 тысяч гривен. Только когда продавец перестал выходить на связь обманутый гражданин обратился в полицию.
В связи с этим полиция вновь напоминает простое правило - за заказанный через Интернет товар рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток или даже всю сумму вперед. Это обман!
Информация о событиях внесена в единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
За помощью в полицию обратился 24-летний житель Бобровицкого района. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений неизвестный разместил объявление о продаже автомобиля "БМВ 318". Доверчивый парень перечислил на его счет около 60 тысяч гривен. Только когда продавец перестал выходить на связь обманутый гражданин обратился в полицию.
В связи с этим полиция вновь напоминает простое правило - за заказанный через Интернет товар рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток или даже всю сумму вперед. Это обман!
Информация о событиях внесена в единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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