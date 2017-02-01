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В Чернигове прошел первый бизнес-фестиваль
- Сегодня, 15:28
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Первый бизнес-фестиваль «Вместе к успеху» прошел в Чернигове 2 сентября, накануне профессионального праздника предпринимателей.
– Более четверти трудоспособных черниговцев – это предприниматели или люди, которые наняты предпринимателями. Где-то 55% городского бюджета поступает от малого и среднего бизнеса. Это либо физические лица предприниматели, или малый и средний бизнес.
Поэтому город и поддержал эту идею. Это мероприятие проходит в рамках программы «Развитие малого и среднего бизнеса», которая была впервые принята городским советом около года назад, – сказал заместитель городского головы Александр Ломако.
На сегодня основой экономики города является малый и средний бизнес. В Чернигове работает 2,5 тысячи малых и средних предприятий и более 15 тысяч физических лиц-предпринимателей. В малом и среднем бизнесе занято более 55 тысяч человек (25% трудоспособного населения города).
Поступления в городской бюджет от деятельности малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2017 года составили 269,8 млн грн, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес этих поступлений в общих поступлениях в городской бюджет – 54,8%.
В 2016 году малыми и средними предприятиями города реализовано продукции на 25 млрд грн. Финансовый результат составил около 330 млн грн прибыли.
С целью поддержки и развития этого важного сектора экономики в городе разработана и действует Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017–2020 годы. Общий объем финансирования Программы – 6,175 млн грн, из них на 2017 год – 1,540 млн грн.
В рамках реализации мероприятий Программы создан Консультативный комитет по вопросам предпринимательства в Чернигове, установлены льготы по уплате земельного налога, уменьшена на 5% ставка единого налога для физических лиц предпринимателей II группы, уменьшено с 10% до 0,01% общей сметной стоимости строительства объекта предельный размер паевого участия заказчиков (инвесторов) в развитии инфраструктуры города для зданий промышленного назначения.
С целью продвижения продукции местных товаропроизводителей на зарубежные рынки проводится частичное возмещение расходов предприятий-экспортеров города на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, финансирование бизнес-миссий местных товаропроизводителей в страны Европейского союза, организация семинаров, конференций и др.
На сегодня возможностью частичного возмещения расходов воспользовались 2 предприятия (ООО «Джи-Эн-Эл», ООО «Пласт Бокс»). Результатом является заключение 10 контрактов с зарубежными партнерами.
С целью поиска новых зарубежных партнеров городским советом совместно с Черниговской торгово-промышленной палатой была осуществлена бизнес миссия в Познань (Польша), участие в которой приняли 10 представителей черниговского бизнеса. Все представители бизнеса города предоставили положительные отзывы по организации и результативности визита. ООО «Атилос» нашел партнеров в Польше и в настоящее время, отрабатываются механизмы совместной деятельности.
Также начата работа по популяризации продукции местных товаропроизводителей. Разработан специальный знак – логотип «Чернигов, покупай родное!», который размещен в объектах торговли и на ситилайтах города.
– Более четверти трудоспособных черниговцев – это предприниматели или люди, которые наняты предпринимателями. Где-то 55% городского бюджета поступает от малого и среднего бизнеса. Это либо физические лица предприниматели, или малый и средний бизнес.
Поэтому город и поддержал эту идею. Это мероприятие проходит в рамках программы «Развитие малого и среднего бизнеса», которая была впервые принята городским советом около года назад, – сказал заместитель городского головы Александр Ломако.
На сегодня основой экономики города является малый и средний бизнес. В Чернигове работает 2,5 тысячи малых и средних предприятий и более 15 тысяч физических лиц-предпринимателей. В малом и среднем бизнесе занято более 55 тысяч человек (25% трудоспособного населения города).
Поступления в городской бюджет от деятельности малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2017 года составили 269,8 млн грн, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес этих поступлений в общих поступлениях в городской бюджет – 54,8%.
В 2016 году малыми и средними предприятиями города реализовано продукции на 25 млрд грн. Финансовый результат составил около 330 млн грн прибыли.
С целью поддержки и развития этого важного сектора экономики в городе разработана и действует Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017–2020 годы. Общий объем финансирования Программы – 6,175 млн грн, из них на 2017 год – 1,540 млн грн.
В рамках реализации мероприятий Программы создан Консультативный комитет по вопросам предпринимательства в Чернигове, установлены льготы по уплате земельного налога, уменьшена на 5% ставка единого налога для физических лиц предпринимателей II группы, уменьшено с 10% до 0,01% общей сметной стоимости строительства объекта предельный размер паевого участия заказчиков (инвесторов) в развитии инфраструктуры города для зданий промышленного назначения.
С целью продвижения продукции местных товаропроизводителей на зарубежные рынки проводится частичное возмещение расходов предприятий-экспортеров города на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, финансирование бизнес-миссий местных товаропроизводителей в страны Европейского союза, организация семинаров, конференций и др.
На сегодня возможностью частичного возмещения расходов воспользовались 2 предприятия (ООО «Джи-Эн-Эл», ООО «Пласт Бокс»). Результатом является заключение 10 контрактов с зарубежными партнерами.
С целью поиска новых зарубежных партнеров городским советом совместно с Черниговской торгово-промышленной палатой была осуществлена бизнес миссия в Познань (Польша), участие в которой приняли 10 представителей черниговского бизнеса. Все представители бизнеса города предоставили положительные отзывы по организации и результативности визита. ООО «Атилос» нашел партнеров в Польше и в настоящее время, отрабатываются механизмы совместной деятельности.
Также начата работа по популяризации продукции местных товаропроизводителей. Разработан специальный знак – логотип «Чернигов, покупай родное!», который размещен в объектах торговли и на ситилайтах города.
Источник: 0462.ua
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