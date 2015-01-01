Черниговцы массово едут учиться в Киев. Наших больше всех

По данным исследователей около 700 выпускников из Черниговской области поступили на бюджет в Киев. Это самый высокий показатель. На втором месте – Черкасская область (650 студентов), а на третьем – Житомирская, Днепропетровская и Ривненская (чуть менее 600).Меньше всего в Киев едут абитуриенты из Харькова, Одессы, Львова, Черновцов. Во всех этих городах есть свои университеты высокого уровня.А вот по количеству контрактников в киевских ВУЗах Чернигов проиграл и Черкассам и Житомиру. Видимо, стоимость обучения в столице слишком высока для черниговцев.В рейтинг не были включены выпускники школ Киевской области.