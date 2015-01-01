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Черниговцы массово едут учиться в Киев. Наших больше всех
- Сегодня, 16:30
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Аналитичееский центр CEDOS проанализировал «прописку» студентов киевских ВУЗов. Оказалось, что больше всего иногородних в столичных университетах приехало из Чернигова.
По данным исследователей около 700 выпускников из Черниговской области поступили на бюджет в Киев. Это самый высокий показатель. На втором месте – Черкасская область (650 студентов), а на третьем – Житомирская, Днепропетровская и Ривненская (чуть менее 600).
Меньше всего в Киев едут абитуриенты из Харькова, Одессы, Львова, Черновцов. Во всех этих городах есть свои университеты высокого уровня.
А вот по количеству контрактников в киевских ВУЗах Чернигов проиграл и Черкассам и Житомиру. Видимо, стоимость обучения в столице слишком высока для черниговцев.
В рейтинг не были включены выпускники школ Киевской области.
По данным исследователей около 700 выпускников из Черниговской области поступили на бюджет в Киев. Это самый высокий показатель. На втором месте – Черкасская область (650 студентов), а на третьем – Житомирская, Днепропетровская и Ривненская (чуть менее 600).
Меньше всего в Киев едут абитуриенты из Харькова, Одессы, Львова, Черновцов. Во всех этих городах есть свои университеты высокого уровня.
А вот по количеству контрактников в киевских ВУЗах Чернигов проиграл и Черкассам и Житомиру. Видимо, стоимость обучения в столице слишком высока для черниговцев.
В рейтинг не были включены выпускники школ Киевской области.
Источник: 0462.ua
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