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Громадське телебачення Чернігів змінює прописку і шукає підтримки
- Сегодня, 17:33
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Начинается новый учебный год и Черниговский городской Центр туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью объявляет набор в кружки по направлениям: пешеходный туризм, спортивное ориентирование, историко-краеведческое, эколого-туристическое, туристско-краеведческое, народоведческое.
Записаться могут все желающие дети в возрасте от 10 лет.
Обучение в кружках бесплатное.
Анонс массовых мероприятий на сентябрь-октябрь:
1 сентября с 10:00 до 15:00 в учебном корпусе Центра ТОВРДМ (ул. Защитников Украины, 3Б) состоялся День открытых дверей, на котором все желающие могли ознакомиться с работой кружков и записаться.
9 сентября с 10:00 до 15:00 на базе Центра ТОВРДМ в ур. Яловщина для всех желающих записаться состоится туристический квест.
21 - 25 сентября - участие в Чемпионате Украины по городскому ориентированию (г. Киев).
27 сентября - игра-приключение, посвященная всемирному Дню туризма для кружковцев Центра.
30 сентября - 1 октября - участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию KievOPEN (г. Киев).
В течение сентября будут проходить дни осенего туризма для школ города.
6 октября - командное Первенство по спортивному ориентированию среди школ города (ур. Яловщина).
7 - 8 октября - Открытые многодневные соревнования по спортивному ориентированию памяти воинов-интернационалистов в Афганистане (лыжная база, информационно-технологический лицей № 16 Черниговского городского совета Черниговской области).
12 - 13 октября - тринадцатый открытый городской этап Всеукраинского слета туристов-краеведов, посвященный Дню украинского казачества.
29 октября - Первенство специализированной общеобразовательной школы I-III ступеней №1 с углубленным изучением иностранных языков по спортивному ориентированию для младших школьников (Вал).
Телефон для справок: 3-12-40.
Записаться могут все желающие дети в возрасте от 10 лет.
Обучение в кружках бесплатное.
Анонс массовых мероприятий на сентябрь-октябрь:
1 сентября с 10:00 до 15:00 в учебном корпусе Центра ТОВРДМ (ул. Защитников Украины, 3Б) состоялся День открытых дверей, на котором все желающие могли ознакомиться с работой кружков и записаться.
9 сентября с 10:00 до 15:00 на базе Центра ТОВРДМ в ур. Яловщина для всех желающих записаться состоится туристический квест.
21 - 25 сентября - участие в Чемпионате Украины по городскому ориентированию (г. Киев).
27 сентября - игра-приключение, посвященная всемирному Дню туризма для кружковцев Центра.
30 сентября - 1 октября - участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию KievOPEN (г. Киев).
В течение сентября будут проходить дни осенего туризма для школ города.
6 октября - командное Первенство по спортивному ориентированию среди школ города (ур. Яловщина).
7 - 8 октября - Открытые многодневные соревнования по спортивному ориентированию памяти воинов-интернационалистов в Афганистане (лыжная база, информационно-технологический лицей № 16 Черниговского городского совета Черниговской области).
12 - 13 октября - тринадцатый открытый городской этап Всеукраинского слета туристов-краеведов, посвященный Дню украинского казачества.
29 октября - Первенство специализированной общеобразовательной школы I-III ступеней №1 с углубленным изучением иностранных языков по спортивному ориентированию для младших школьников (Вал).
Телефон для справок: 3-12-40.
Источник: 0462.ua
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