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На Черниговщине журналистке разбили диктофон. Открыто производство
- Сегодня, 18:34
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Журналистка еженедельника «Черниговский вестник» Елена Васюк обратилась в Новгород-Северский отдел полиции с заявлением о том, что 24 августа во время выполнения профессиональных обязанностей ей сломали диктофон.
Об этом Елена Васюк сообщила представителю Института массовой информации в Черниговской области, пишет издание «ПІК».
Неизвестный мужчина повредил технику во время сбора журналисткой материала для статьи вблизи улицы Грушевского.
По словам журналистки, она разыскивала для материала одного человека – кладоискатели и спросила на улице у соседей его мобильный номер телефона. Один из мужчин, стоявший возле двора, предложил журналистке зайти во двор, где набрал со своего мобильного разыскиваемого героя для публикации.
Елена Васюк утверждает, что вела разговор и параллельно записывала его на диктофон. После окончания разговора другой человек, также находившийся в этом дворе, потребовал стереть все записи с диктофона, а затем выхватил и разбил технику. Свои действия мужчина никак аргументировал, заметила журналистка.
По информации полиции, предоставленной представителю ИМИ, по данному факту было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса 171 (препятствование журналистской деятельности) и 347-1 (умышленное повреждение имущества). Лицо, совершившее нападение на журналистку, установлено, но еще не опрошено.
ПІК
Об этом Елена Васюк сообщила представителю Института массовой информации в Черниговской области, пишет издание «ПІК».
Неизвестный мужчина повредил технику во время сбора журналисткой материала для статьи вблизи улицы Грушевского.
По словам журналистки, она разыскивала для материала одного человека – кладоискатели и спросила на улице у соседей его мобильный номер телефона. Один из мужчин, стоявший возле двора, предложил журналистке зайти во двор, где набрал со своего мобильного разыскиваемого героя для публикации.
Елена Васюк утверждает, что вела разговор и параллельно записывала его на диктофон. После окончания разговора другой человек, также находившийся в этом дворе, потребовал стереть все записи с диктофона, а затем выхватил и разбил технику. Свои действия мужчина никак аргументировал, заметила журналистка.
По информации полиции, предоставленной представителю ИМИ, по данному факту было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса 171 (препятствование журналистской деятельности) и 347-1 (умышленное повреждение имущества). Лицо, совершившее нападение на журналистку, установлено, но еще не опрошено.
ПІК
Источник: 0462.ua
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