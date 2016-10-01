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Черниговца поймали за незаконный вырубкой дубов
- Сегодня, 15:03
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На днях во время отработки лесов в Черниговском районе группа реагирования патрульной полиции совместно с представителями государственного предприятия «Черниговский райагролесхоз» застали молодого человека, который незаконно пилил дубы.
В ночь на 1 сентября 22-летний черниговец готовился не к празднику знаний, а к уголовному делу. Он сел в «ЗИЛ 130» без номерных знаков, прихватил с собой орудия и направился в лес за 20 километров от города.
Он планировал «сорвать куш» и напилить немало дубов. Но не так сложилось, как хотелось. Он успел спилить только шесть дубов диаметром 40-60 мм длиной 3,5 метра, а затем его застали полицейские.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины ("незаконная вырубка леса") - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что недавно Главное управление Национальной полиции в Черниговской области объединило усилия с активистами и совместно проводит рейды по лесам области.
Если вам известно о факта хищения леса, то сообщайте об этом в полицию по телефону (067) 225-13-06 или 102.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
В ночь на 1 сентября 22-летний черниговец готовился не к празднику знаний, а к уголовному делу. Он сел в «ЗИЛ 130» без номерных знаков, прихватил с собой орудия и направился в лес за 20 километров от города.
Он планировал «сорвать куш» и напилить немало дубов. Но не так сложилось, как хотелось. Он успел спилить только шесть дубов диаметром 40-60 мм длиной 3,5 метра, а затем его застали полицейские.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины ("незаконная вырубка леса") - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что недавно Главное управление Национальной полиции в Черниговской области объединило усилия с активистами и совместно проводит рейды по лесам области.
Если вам известно о факта хищения леса, то сообщайте об этом в полицию по телефону (067) 225-13-06 или 102.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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