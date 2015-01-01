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Почти 53 тысячи детей Черниговской области оздоровились за лето бесплатно

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:32
  • Просмотров: 43
Почти 53 тысячи детей Черниговской области оздоровились за лето бесплатноВ 2017 году услуги по оздоровлению и отдыху получили 52 968 детей (54,1% от общего количества детей в области). Об этом сообщает Департамент семьи, детей и молодежи Черниговской облгосадминистрации.

Для обеспечения надлежащей организации деятельности детских заведений оздоровления и отдыха области и проведение мероприятий по летнему оздоровлению и отдыху детей использовано 43,4 млн грн.

Как всегда, первоочередное внимание уделялось детям, которые требуют особого внимания и поддержки.

Оздоровительными и отдыхающими услугами обеспечено:

- 1302 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (96,7%);

- 983 детей с инвалидностью (45,9%);

- 7651 детей из многодетных семей (73,5%);

- 2925 детей из малообеспеченных семей (75,0%);

- 1714 детей, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (28%);

- 16 детей, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей (80%);

- 4952 одаренных и талантливых детей (77,1%);

- 9381 ребенок, числится на диспансерном учете (51,1%);

- 4418 детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села (63,9%);

- 485 детей внутренне перемещенных лиц (78,6%);

- 1969 детей участников антитеррористической операции (65%);

- 39 детей погибших в районе проведения антитеррористической операции (83%);

- 157 детей из многодетной семьи участника антитеррористической операции (63,8%).

Для детворы на Черниговщине работали: 21 заведение оздоровления, 462 лагеря с дневным пребыванием детей и 3 палаточные городки.

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Источник: 0462.ua

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