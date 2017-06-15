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Черниговцы все чаще стали неудачно лакомиться мясом
- Сегодня, 16:04
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В последние дни лета случаи заболевания острыми кишечными инфекция среди жителей области участились.
Так, за период с 23 августа по 31 августа года в области заболело острыми кишечными инфекциями 81 человек, из них детей — 40. Об этом сообщает Государственное учреждение «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
Для сравнения: на прошлой неделе заболевших ОКИ в области было 63 и среди них детей 29 соответственно.
По г. Чернигову заболело 36 человек, из них 22 детей. Регистрировались единичные случаи, групповых заболеваний и вспышек не было.
При проведении эпидрасследования, установлены факторы, которые могли способствовать заболеванием ОКИ:
в 12 случаях - молочные продукты,
в 29 - мясные продукты,
в 4 - кондитерские изделия,
в 8- яйца куриные домашние,
в 25-другие продукты (в числе в 21 случае - фрукты / овощи, салаты домашнего приготовления и 2 - рыба).
Так, за период с 23 августа по 31 августа года в области заболело острыми кишечными инфекциями 81 человек, из них детей — 40. Об этом сообщает Государственное учреждение «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
Для сравнения: на прошлой неделе заболевших ОКИ в области было 63 и среди них детей 29 соответственно.
По г. Чернигову заболело 36 человек, из них 22 детей. Регистрировались единичные случаи, групповых заболеваний и вспышек не было.
При проведении эпидрасследования, установлены факторы, которые могли способствовать заболеванием ОКИ:
в 12 случаях - молочные продукты,
в 29 - мясные продукты,
в 4 - кондитерские изделия,
в 8- яйца куриные домашние,
в 25-другие продукты (в числе в 21 случае - фрукты / овощи, салаты домашнего приготовления и 2 - рыба).
Источник: 0462.ua
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