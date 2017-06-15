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Черниговцы все чаще стали неудачно лакомиться мясом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:04
  • Просмотров: 45
Черниговцы все чаще стали неудачно лакомиться мясомВ последние дни лета случаи заболевания острыми кишечными инфекция среди жителей области участились.

Так, за период с 23 августа по 31 августа года в области заболело острыми кишечными инфекциями 81 человек, из них детей — 40. Об этом сообщает Государственное учреждение «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Для сравнения: на прошлой неделе заболевших ОКИ в области было 63 и среди них детей 29 соответственно.

По г. Чернигову заболело 36 человек, из них 22 детей. Регистрировались единичные случаи, групповых заболеваний и вспышек не было.

При проведении эпидрасследования, установлены факторы, которые могли способствовать заболеванием ОКИ:

в 12 случаях - молочные продукты,

в 29 - мясные продукты,

в 4 - кондитерские изделия,

в 8- яйца куриные домашние,

в 25-другие продукты (в числе в 21 случае - фрукты / овощи, салаты домашнего приготовления и 2 - рыба).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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