4ернігів.інфо » Стрічка новин » Сколько должен платить школьник за проезд в Чернигове?
Сколько должен платить школьник за проезд в Чернигове?
- Сегодня, 17:18
- Просмотров: 51
С наступлением сентября в редакцию стали поступать звонки с просьбой разъяснить ситуацию: какова стоимость проезда в общественном транспорте города для школьников?
– В настоящее время, согласно решению исполкома, принятому еще год назад, с 1 сентября по 31 мая все школьники платят за проезд в автобусах (маршрутках) Чернигова 1,75 грн, – разъяснили в управлении транспорта и связи Черниговского городского совета. – Что касается троллейбусов, существует ученический проездной. Скидки на разовый проезд в электротранспорте Чернигова для школьников нет. То есть, при отсутствии проездного, необходимо платить полную стоимость билета.
Следует напомнить, что с 15 сентября проезд в троллейбусах дорожает. И разовый билет будет стоить 3 гривни.
На ряду с этим проездные билеты на троллейбус дорожают с 1 октября.
Так, ученический проездной на месяц будет обходиться для родителей школьников в 45 гривен.
Поднимется ли цена на проезд для школьников в маршрутках (ведь по сравнению с минувшим годом билет стал дороже на 1 гривню, то есть подорожал с 3,50 грн до 4,50 грн), пока не известно.
– В сентябре школьники ездят по 1,75 грн, – отметили в управлении.
Остается добавить, что право на проезд за неполную стоимость установленного билета предоставляется при наличии ученического билета.
Этот документ оформляется непосредственно в учебном заведении, где учится школьник. Для этого необходимо обратиться к секретарю школы.
– В настоящее время, согласно решению исполкома, принятому еще год назад, с 1 сентября по 31 мая все школьники платят за проезд в автобусах (маршрутках) Чернигова 1,75 грн, – разъяснили в управлении транспорта и связи Черниговского городского совета. – Что касается троллейбусов, существует ученический проездной. Скидки на разовый проезд в электротранспорте Чернигова для школьников нет. То есть, при отсутствии проездного, необходимо платить полную стоимость билета.
Следует напомнить, что с 15 сентября проезд в троллейбусах дорожает. И разовый билет будет стоить 3 гривни.
На ряду с этим проездные билеты на троллейбус дорожают с 1 октября.
Так, ученический проездной на месяц будет обходиться для родителей школьников в 45 гривен.
Поднимется ли цена на проезд для школьников в маршрутках (ведь по сравнению с минувшим годом билет стал дороже на 1 гривню, то есть подорожал с 3,50 грн до 4,50 грн), пока не известно.
– В сентябре школьники ездят по 1,75 грн, – отметили в управлении.
Остается добавить, что право на проезд за неполную стоимость установленного билета предоставляется при наличии ученического билета.
Этот документ оформляется непосредственно в учебном заведении, где учится школьник. Для этого необходимо обратиться к секретарю школы.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Проезд в черниговских троллейбусах подорожал
Сегодня, 30 августа, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета было
Подорожание проезда в троллейбусах Чернигова. Все решится в четверг
В последний день лета, 31 августа, пройдет заседание исполкома Черниговского городского совета.
В черниговских троллейбусах за проезд предлагают платить карточкой
Черниговское троллейбусное управление вышло с инициативой внедрить на электротранспорте
Школьники в маршрутках Чернигова будут ездить по старой цене, пока...
Льготный проезд для школьников в городских маршрутках Чернигова продлен до 21июня. Об этом
В Чернигове отказываются возить школьников за полцены
В Чернигове водители маршруток отказываются возить школьников за 1,75 грн. Аргументируя это тем,
С 1 ноября в Чернигове подорожает проезд в троллейбусах
Теперь пассажирам троллейбусов придется платить на 25 копеек больше. За каждую поездку необходимо
На этой неделе в Черниговской области начнут ремонтировать д... Долги за землю в Чернигове – более 7 миллионов. Кто не плати... Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго...
Добавить комментарий!