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Сколько должен платить школьник за проезд в Чернигове?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:18
  • Просмотров: 51
Сколько должен платить школьник за проезд в Чернигове?С наступлением сентября в редакцию стали поступать звонки с просьбой разъяснить ситуацию: какова стоимость проезда в общественном транспорте города для школьников?

– В настоящее время, согласно решению исполкома, принятому еще год назад, с 1 сентября по 31 мая все школьники платят за проезд в автобусах (маршрутках) Чернигова 1,75 грн, – разъяснили в управлении транспорта и связи Черниговского городского совета. – Что касается троллейбусов, существует ученический проездной. Скидки на разовый проезд в электротранспорте Чернигова для школьников нет. То есть, при отсутствии проездного, необходимо платить полную стоимость билета.

Следует напомнить, что с 15 сентября проезд в троллейбусах дорожает. И разовый билет будет стоить 3 гривни.

На ряду с этим проездные билеты на троллейбус дорожают с 1 октября.

Так, ученический проездной на месяц будет обходиться для родителей школьников в 45 гривен.

Поднимется ли цена на проезд для школьников в маршрутках (ведь по сравнению с минувшим годом билет стал дороже на 1 гривню, то есть подорожал с 3,50 грн до 4,50 грн), пока не известно.

– В сентябре школьники ездят по 1,75 грн, – отметили в управлении.

Остается добавить, что право на проезд за неполную стоимость установленного билета предоставляется при наличии ученического билета.

Этот документ оформляется непосредственно в учебном заведении, где учится школьник. Для этого необходимо обратиться к секретарю школы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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