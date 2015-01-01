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Черниговская область лидирует по производству молока
- Вчера, 16:02
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Черниговская область – одна из лучших среди других областей Украины по производству молока в сельскохозяйственных предприятиях. Сообщает Департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.
За январь–июль 2017 по сельхозпредприятиям области произведено 141,5 тысяч тонн молока, что больше на 1,7% к соответствующему периоду 2016 года. Следует отметить, что объемы его производства увеличиваются за счет улучшения продуктивности коров.
За 7 месяцев текущего года надой на корову по области составил 3392 кг молока, что больше на 9% к уровню прошлого года, а в 5 районах уже надоели более 4 тысяч литров молока от коровы.
В натуральных величинах больше молока производят в хозяйствах Ичнянского и Бахмачского районов, в процентах их доля составляет более 30% от общих объемов производства в области.
Удельный вес произведенного молока по сельхозпредприятиям составляет 44% от общего производства по области, а в государстве этот показатель составляет лишь 27%.
Сейчас на Черниговщине осуществляется реализация около 20-ти инвестиционных проектов в животноводческой отрасли.
За 6 последних лет в области построено и реконструировано 33 комплексов и ферм по производству молока на общее поголовье 11 680 коров.
В текущем году запланировано строительство и реконструкция 7 комплексов и ферм по производству молока на общее поголовье 2780 коров.
Уже на сегодня введена в действие первая очередь молочного комплекса на 200 голов и доильный зал в ПОСП «Хлебороб» Ичнянского района, коровник на 400 коров с молочным блоком в ЗАО «Кремень» Ичнянского района и коровник на 200 коров в ЧСП «Песковское» Бахмачского района.
Для улучшения качества производства молока, соответствующего требованиям европейских стандартов, устанавливаются современные доильные залы и молокопроводы (на сегодня в области функционирует 43 доильных зала).
По состоянию на 1 сентября 2017 года по сельскохозяйственным предприятиям области содержалось крупного рогатого скота молочного направления продуктивности - 109,2 тысяч голов, в том числе коров – 43,5 тысячи голов и их удельный вес по численности составлял около 10% в Украине.
За январь–июль 2017 по сельхозпредприятиям области произведено 141,5 тысяч тонн молока, что больше на 1,7% к соответствующему периоду 2016 года. Следует отметить, что объемы его производства увеличиваются за счет улучшения продуктивности коров.
За 7 месяцев текущего года надой на корову по области составил 3392 кг молока, что больше на 9% к уровню прошлого года, а в 5 районах уже надоели более 4 тысяч литров молока от коровы.
В натуральных величинах больше молока производят в хозяйствах Ичнянского и Бахмачского районов, в процентах их доля составляет более 30% от общих объемов производства в области.
Удельный вес произведенного молока по сельхозпредприятиям составляет 44% от общего производства по области, а в государстве этот показатель составляет лишь 27%.
Сейчас на Черниговщине осуществляется реализация около 20-ти инвестиционных проектов в животноводческой отрасли.
За 6 последних лет в области построено и реконструировано 33 комплексов и ферм по производству молока на общее поголовье 11 680 коров.
В текущем году запланировано строительство и реконструкция 7 комплексов и ферм по производству молока на общее поголовье 2780 коров.
Уже на сегодня введена в действие первая очередь молочного комплекса на 200 голов и доильный зал в ПОСП «Хлебороб» Ичнянского района, коровник на 400 коров с молочным блоком в ЗАО «Кремень» Ичнянского района и коровник на 200 коров в ЧСП «Песковское» Бахмачского района.
Для улучшения качества производства молока, соответствующего требованиям европейских стандартов, устанавливаются современные доильные залы и молокопроводы (на сегодня в области функционирует 43 доильных зала).
По состоянию на 1 сентября 2017 года по сельскохозяйственным предприятиям области содержалось крупного рогатого скота молочного направления продуктивности - 109,2 тысяч голов, в том числе коров – 43,5 тысячи голов и их удельный вес по численности составлял около 10% в Украине.
Источник: 0462.ua
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