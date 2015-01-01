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Будет ли Чернигов и впредь готовить рабочие кадры?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:36
  • Просмотров: 103
Будет ли Чернигов и впредь готовить рабочие кадры?По словам Владислава Атрошенко, сегодня город не имеет влияния на заказ специалистов тех или иных специальностей. При этом 100% финансирует подготовку рабочих кадров, сообщает ПИК.

«Чернигов - это просто такой дядя, который платит и все», - подчеркивает мэр. И все же такие намерена кардинально поменять ситуацию.

Для этого планирует обратятся к облгосадминистрации и облсовета с вопросом софинансирования профтехобразования. Ведь 60% учащихся ПТУ приходят из области. Формирование заказа необходимых рабочих, по его мнению, также нужно делать совместно.

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Источник: 0462.ua

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