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Будет ли Чернигов и впредь готовить рабочие кадры?
- Вчера, 15:36
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По словам Владислава Атрошенко, сегодня город не имеет влияния на заказ специалистов тех или иных специальностей. При этом 100% финансирует подготовку рабочих кадров, сообщает ПИК.
«Чернигов - это просто такой дядя, который платит и все», - подчеркивает мэр. И все же такие намерена кардинально поменять ситуацию.
Для этого планирует обратятся к облгосадминистрации и облсовета с вопросом софинансирования профтехобразования. Ведь 60% учащихся ПТУ приходят из области. Формирование заказа необходимых рабочих, по его мнению, также нужно делать совместно.
pik.cn.ua
«Чернигов - это просто такой дядя, который платит и все», - подчеркивает мэр. И все же такие намерена кардинально поменять ситуацию.
Для этого планирует обратятся к облгосадминистрации и облсовета с вопросом софинансирования профтехобразования. Ведь 60% учащихся ПТУ приходят из области. Формирование заказа необходимых рабочих, по его мнению, также нужно делать совместно.
pik.cn.ua
Источник: 0462.ua
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