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В Черниговской области учителя, жертвуя своей зарплатой, спасали школу

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:37
  • Просмотров: 115
В Черниговской области учителя, жертвуя своей зарплатой, спасали школуНесмотря на то, что школу в селе Шатура Нежинского района хотели оптимизировать, учителя нашли выход и спасли ее, – пишет «Голос України».

А все потому, что школа в селе – это и рабочие места, и перспектива того, что хоть кто-то останется здесь жить.

Несмотря на то, что школу в селе Шатура Нежинского района хотели оптимизировать, учителя нашли выход и спасли ее, – пишет «Голос України».

А все потому, что школа в селе – это и рабочие места, и перспектива того, что хоть кто-то останется здесь жить.

Ситуация стала критической, когда одна семья с детьми-школьниками переехала в город и в учебном заведении осталось всего 22 ученика.

Вот тогда изобретательные педагоги вместе с директором Николаем Свириденко нашли выход – отыскали многодетную семью, которая согласилась переехать к ним в село.

Но семье было необходимо жилье. И учителя пожертвовали своей зарплатой (50%), чтобы купить приезжим дом.

За полгода собрали 35 тысяч гривен и семья с 7 детьми переехала.

К слову, те, кто выехали из села, тоже передумали и вернулись. Так что школьников в школе стало еще больше.

Говорят, школе в селе Шатура уже 110 лет. Но не так давно там был сделан капитальный ремонт.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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