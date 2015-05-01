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В Черниговской области учителя, жертвуя своей зарплатой, спасали школу
- Вчера, 16:37
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Несмотря на то, что школу в селе Шатура Нежинского района хотели оптимизировать, учителя нашли выход и спасли ее, – пишет «Голос України».
А все потому, что школа в селе – это и рабочие места, и перспектива того, что хоть кто-то останется здесь жить.
Несмотря на то, что школу в селе Шатура Нежинского района хотели оптимизировать, учителя нашли выход и спасли ее, – пишет «Голос України».
А все потому, что школа в селе – это и рабочие места, и перспектива того, что хоть кто-то останется здесь жить.
Ситуация стала критической, когда одна семья с детьми-школьниками переехала в город и в учебном заведении осталось всего 22 ученика.
Вот тогда изобретательные педагоги вместе с директором Николаем Свириденко нашли выход – отыскали многодетную семью, которая согласилась переехать к ним в село.
Но семье было необходимо жилье. И учителя пожертвовали своей зарплатой (50%), чтобы купить приезжим дом.
За полгода собрали 35 тысяч гривен и семья с 7 детьми переехала.
К слову, те, кто выехали из села, тоже передумали и вернулись. Так что школьников в школе стало еще больше.
Говорят, школе в селе Шатура уже 110 лет. Но не так давно там был сделан капитальный ремонт.
А все потому, что школа в селе – это и рабочие места, и перспектива того, что хоть кто-то останется здесь жить.
Несмотря на то, что школу в селе Шатура Нежинского района хотели оптимизировать, учителя нашли выход и спасли ее, – пишет «Голос України».
А все потому, что школа в селе – это и рабочие места, и перспектива того, что хоть кто-то останется здесь жить.
Ситуация стала критической, когда одна семья с детьми-школьниками переехала в город и в учебном заведении осталось всего 22 ученика.
Вот тогда изобретательные педагоги вместе с директором Николаем Свириденко нашли выход – отыскали многодетную семью, которая согласилась переехать к ним в село.
Но семье было необходимо жилье. И учителя пожертвовали своей зарплатой (50%), чтобы купить приезжим дом.
За полгода собрали 35 тысяч гривен и семья с 7 детьми переехала.
К слову, те, кто выехали из села, тоже передумали и вернулись. Так что школьников в школе стало еще больше.
Говорят, школе в селе Шатура уже 110 лет. Но не так давно там был сделан капитальный ремонт.
Источник: 0462.ua
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