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Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Чернигове
- Вчера, 17:39
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В субботу, 2 сентября, в три часа ночи на перекрестке ул. Инструментальная и Казацкая произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель автомобиля MERCEDES Sprinter во время поворота, вероятно из-за превышения скорости, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся, задев при этом автомобиль, который двигался впереди.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Оформляя ДТП, патрульные заподозрили, что водитель микроавтобуса имеет алкогольное опьянение. Позже при осмотре в медучреждении факт алкогольного опьянения был подтвержден.
Патрульные составили на водителя два протокола: по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Оформляя ДТП, патрульные заподозрили, что водитель микроавтобуса имеет алкогольное опьянение. Позже при осмотре в медучреждении факт алкогольного опьянения был подтвержден.
Патрульные составили на водителя два протокола: по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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