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Ремонт дамбы на Cтрижне планируют завершить в декабре

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:43
  • Просмотров: 100
Ремонт дамбы на Cтрижне планируют завершить в декабре
Ремонт гидросооружения на реке Стрижень продолжается. Восстановление этого объекта начали еще в конце июля, в общем все работы рассчитаны на 6 месяцев.

Уже в декабре планируется полное завершение ремонта и приведение объекта в эксплуатацию, отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета Ярослав Куц.

По словам начальника управления, эта дамба уже давно не функционировала. В ремонте нуждается шлюз, который пропускает воду. Сейчас ведутся подготовительные работы. Вокруг дамбы создали искусственное ограждение из песка. Это позволило спустить воду.

– Мы в прошлом году отремонтировали дамбы на Еськова. Предварительно было отремонтировано дамбу на выпуске Стрижня. Но сейчас она снова нуждается в ремонте. Там есть некоторые к ней вопросы, – сказал Ярослав Куц.

Всего на ремонт гидросооружения потратят более 9 миллионов гривен. По завершению основных работ будут делать пропуск воды, чтобы со дна реки смыть ил.

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Источник: 0462.ua

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