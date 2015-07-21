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Сегодня в Чернигове на месяц перекрывают две дороги
- Сегодня, 09:01
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С 6 сентября, и на целый месяц (до 5 октября включительно) на участке дороги по ул. Чорновола (от проспекта Мира до ул. 1-й Гвардейской армии) будет круглосуточно перекрыто движение автотранспорта.
Кроме того, перекроют дорогу и на ул. 1-й Гвардейской армии (от ул. Чорновола до ул. Самострова). Но это менее критично, поскольку по ней не ездит общественный транспорт.
А вот по ул. Чорновола сегодня пролягает маршрут автобусов №25 и №39. Для них объезд будет осуществляться по ул. Пирогова или ул. Небабы.
Причина перекрытия – капитальный ремонт черниговской ТЭЦ тепловых сетей длиной около 200 метров на участке между ул. Чорновола и гостиницей «Градецкий».
На данном участке ежегодно возникают повреждения трубопроводов, что ставит под угрозу поставки тепловой энергии целому микрорайону. Согласно информации КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТехНова» тепловая сеть эксплуатируется с 1985 года.
После завершения реконструкции будет обеспечено надежное теплоснабжение потребителей и снижены тепловые потери при транспортировке тепловой энергии.
Также с 6 сентября закрывается улица Александра Молодчого на участке от ул. Лермонтова до ул. Шевченко. Предусмотрено круглосуточное перекрытие дороги. Будут установлены соответствующие дорожные знаки, обеспечено освещение участка в ночное время.
Причина – необходимость проведения работ по реконструкции водопроводов КП «Черниговводоканал» на участке.
Участок дороги небольшой, но вызывает сложности для общественного транспорта. Здесь ездят автобусы №7, №15, №25, №42, №135. Объезд будет осуществляться по ул. Шевченко и ул. Олега Михнюка. Перекрытие дороги продлится до 5 октября.
Кроме того, перекроют дорогу и на ул. 1-й Гвардейской армии (от ул. Чорновола до ул. Самострова). Но это менее критично, поскольку по ней не ездит общественный транспорт.
А вот по ул. Чорновола сегодня пролягает маршрут автобусов №25 и №39. Для них объезд будет осуществляться по ул. Пирогова или ул. Небабы.
Причина перекрытия – капитальный ремонт черниговской ТЭЦ тепловых сетей длиной около 200 метров на участке между ул. Чорновола и гостиницей «Градецкий».
На данном участке ежегодно возникают повреждения трубопроводов, что ставит под угрозу поставки тепловой энергии целому микрорайону. Согласно информации КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТехНова» тепловая сеть эксплуатируется с 1985 года.
После завершения реконструкции будет обеспечено надежное теплоснабжение потребителей и снижены тепловые потери при транспортировке тепловой энергии.
Также с 6 сентября закрывается улица Александра Молодчого на участке от ул. Лермонтова до ул. Шевченко. Предусмотрено круглосуточное перекрытие дороги. Будут установлены соответствующие дорожные знаки, обеспечено освещение участка в ночное время.
Причина – необходимость проведения работ по реконструкции водопроводов КП «Черниговводоканал» на участке.
Участок дороги небольшой, но вызывает сложности для общественного транспорта. Здесь ездят автобусы №7, №15, №25, №42, №135. Объезд будет осуществляться по ул. Шевченко и ул. Олега Михнюка. Перекрытие дороги продлится до 5 октября.
Источник: 0462.ua
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