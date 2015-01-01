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Черниговской «Десне» будет сложнее пробиться в Премьер-лигу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:31
  • Просмотров: 18
Черниговской «Десне» будет сложнее пробиться в Премьер-лигуМало того, что черниговская команда пока играет не слишком стабильно и занимает 6-е место в чемпионате, так на следующий сезон не предвидится расширение элитного дивизиона.

Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о реорганизации украинского футбола с прицелом на сезон 2018-2019.

По его словам, на данный момент идет переговорный процесс: ведется наработка плана действия, как реорганизовать футбол и создать Национальную лигу.

Владимир Генинсон признался, что следующий сезон будет проходить в том же формате, что и нынешний – в элитном дивизионе будет 12 команд.

Это значит, что напрямую в Премьер-лигу из первой лиги выйдет только победитель турнира. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, вынуждены будут играть переходные матчи с двумя аутсайдерами УПЛ, финишировавшими на 11-м и 10-м местах.

Напомним, что в минувшем сезоне черниговские футболисты заняли 2-е место, которое позволяло повыситься в классе, однако ФФУ и УПЛ не выдали "Десне" аттестат соответствия требованиям Премьер-лиги.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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