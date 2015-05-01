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В десять раз меньше одежды, чем еды продают в Черниговской области
- Сегодня, 10:05
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40,6% от всей реализованной в Черниговской области продукции за январь- июль нынешнего года составляет еда, напитки и табачные изделия. Это большая часть от всего продукта перерабатывающей промышленности, сообщает главное управление статистики в Черниговской области.
В то же время одежда, текстиль и изделия из кожи, которые были реализованы – это всего 3,9% от всех продаж на Черниговщине.
8,3% – продукты машиностроения;
7,8% – изделия из дерева и бумаги;
3,1% – изделия из пластмассы и резины;
1,5% – изделия из металла;
1,3% – химия.
Общий процент реализованных в области продуктов перерабатывающей промышленности составляет почти 70%. Остальные – электроэнергия, газ и пр. (20%), продукты добывающей промышленности (9,1%) и вода (1,3%).
Всё это на сумму 14 млрд 342 млн 200 тыс грн.
В то же время одежда, текстиль и изделия из кожи, которые были реализованы – это всего 3,9% от всех продаж на Черниговщине.
8,3% – продукты машиностроения;
7,8% – изделия из дерева и бумаги;
3,1% – изделия из пластмассы и резины;
1,5% – изделия из металла;
1,3% – химия.
Общий процент реализованных в области продуктов перерабатывающей промышленности составляет почти 70%. Остальные – электроэнергия, газ и пр. (20%), продукты добывающей промышленности (9,1%) и вода (1,3%).
Всё это на сумму 14 млрд 342 млн 200 тыс грн.
Источник: 0462.ua
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