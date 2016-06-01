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Сегодня в Чернигове стартует суд по делу об избиении Полины Малоштан
- Сегодня, 11:07
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Сегодня в Чернигове стартует судебный процесс по делу об избиении группой девушек 14-летней Полины Малоштан, которое произошло в апреле 2017 года, пишет «Высокий Вал».
Первое заседание состоится в 12:00 в Деснянском районном суде.
Кадры жестокой расправы группы девушек над своей ровесницей облетели всю Украину. За избиением Полины Малоштан наблюдали несколько десятков подростков, которые снимали расправу на мобильные телефоны. Впоследствии стало известно и о других пострадавших от действий девчачьей банды.
Прокуратура инкриминирует причастным к резонансному событию совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, сопровождавшиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом).
В суд было направлено обвинительное заключение в отношении четырех несовершеннолетних и одной совершеннолетней, а также ходатайство в отношении малолетнего лица о применении принудительных мер воспитательного характера.
Им грозит наказание – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Высокий Вал
Первое заседание состоится в 12:00 в Деснянском районном суде.
Кадры жестокой расправы группы девушек над своей ровесницей облетели всю Украину. За избиением Полины Малоштан наблюдали несколько десятков подростков, которые снимали расправу на мобильные телефоны. Впоследствии стало известно и о других пострадавших от действий девчачьей банды.
Прокуратура инкриминирует причастным к резонансному событию совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, сопровождавшиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом).
В суд было направлено обвинительное заключение в отношении четырех несовершеннолетних и одной совершеннолетней, а также ходатайство в отношении малолетнего лица о применении принудительных мер воспитательного характера.
Им грозит наказание – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Высокий Вал
Источник: 0462.ua
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