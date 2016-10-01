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В Черниговской области приступили к сбору сои и проса и посеву озимых культур
- Сегодня, 12:09
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В области продолжается комплекс полевых работ, сообщает Департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.
По данным структурных подразделений райгосадминистраций аграриями области зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади почти 291 тысяч гектаров или 42% к прогнозируемых объемов сбора. Намолочено 1127 тонн зерна, при средней урожайности 38,8 ц/га (+2,4 ц/га к соответствующей дате 2016 года).
Наибольший вал зерна имеют земледельцы Бахмачского района – почти 100 тысяч тонн, Черниговского – 80 тысяч, Прилукского, Борзнянского и Ичнянского – почти по 70 тысяч тонн. Самые лучшие качественные показатели сохраняются в аграрников Бахмачского, Варвинского, Срибнянского и Талалаевского районов, где средняя урожайность превышает 51 ц/га.
На сегодня аграрии продолжают уборку гречихи и некоторых зернобобовых культур, начат сбор проса и сои.
Гречку собрано на площади 2,6 тысячи гектаров или 16%, намолочено 2,7 тысячи тонн при средней урожайности 10,2 ц/га.
Обмолочено первые 70 гектаров проса (или 3%, намолочено 210 тонн зерна, при средней урожайности 30 ц/га) и 1,5 тысячи гектаров сои (или 0,5%, намолочено 3 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 20 ц / га).
Товаропроизводители области продолжают подготовку почвы под посев озимых культур – 178 тысячи гектаров или 77% к прогнозу.
Посев озимого рапса выполнен более чем 31 тысячи гектаров или 18,2% прогнозируемого объема (прогноз посева 17,3 тысячи гектаров).
Аграрии 10 районов начали посев озимых колосовых культур на зерно, ими уже засеяно более 7 тысяч гектаров или 3,4% к прогнозу (+3 тысячи гектаров до соответствующей даты прошлого года). В том числе посеяно озимой пшеницы – 5,4 тысячи гектаров (3%), ржи – 1,7 тысячи гектаров (7%).
По данным Черниговского областного центра по гидрометеорологии запасы продуктивной влаги на полях, отведенных под посев озимых, по состоянию на 28 августа, в пахотном слое почвы в восточной части и местами в южных районах сформировались на недостаточном уровне (16-20 мм), на остальной территории на уровне достаточных и оптимальных (21-31 мм).
По данным структурных подразделений райгосадминистраций аграриями области зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади почти 291 тысяч гектаров или 42% к прогнозируемых объемов сбора. Намолочено 1127 тонн зерна, при средней урожайности 38,8 ц/га (+2,4 ц/га к соответствующей дате 2016 года).
Наибольший вал зерна имеют земледельцы Бахмачского района – почти 100 тысяч тонн, Черниговского – 80 тысяч, Прилукского, Борзнянского и Ичнянского – почти по 70 тысяч тонн. Самые лучшие качественные показатели сохраняются в аграрников Бахмачского, Варвинского, Срибнянского и Талалаевского районов, где средняя урожайность превышает 51 ц/га.
На сегодня аграрии продолжают уборку гречихи и некоторых зернобобовых культур, начат сбор проса и сои.
Гречку собрано на площади 2,6 тысячи гектаров или 16%, намолочено 2,7 тысячи тонн при средней урожайности 10,2 ц/га.
Обмолочено первые 70 гектаров проса (или 3%, намолочено 210 тонн зерна, при средней урожайности 30 ц/га) и 1,5 тысячи гектаров сои (или 0,5%, намолочено 3 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 20 ц / га).
Товаропроизводители области продолжают подготовку почвы под посев озимых культур – 178 тысячи гектаров или 77% к прогнозу.
Посев озимого рапса выполнен более чем 31 тысячи гектаров или 18,2% прогнозируемого объема (прогноз посева 17,3 тысячи гектаров).
Аграрии 10 районов начали посев озимых колосовых культур на зерно, ими уже засеяно более 7 тысяч гектаров или 3,4% к прогнозу (+3 тысячи гектаров до соответствующей даты прошлого года). В том числе посеяно озимой пшеницы – 5,4 тысячи гектаров (3%), ржи – 1,7 тысячи гектаров (7%).
По данным Черниговского областного центра по гидрометеорологии запасы продуктивной влаги на полях, отведенных под посев озимых, по состоянию на 28 августа, в пахотном слое почвы в восточной части и местами в южных районах сформировались на недостаточном уровне (16-20 мм), на остальной территории на уровне достаточных и оптимальных (21-31 мм).
Источник: 0462.ua
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