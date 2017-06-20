Состоялось очередное заседание Общественного совета при Главном управлении ДФС в Черниговской области

На заседании рассматривался вопрос о внедрении системы электронного

управления рисками при администрировании НДС.

Начальник ГУ ДФС области Алексей Барановский, который выступил перед

собравшимися, отметил, что в деятельности фискальной службы важным аспектом является

обеспечение конструктивного диалога с общественностью, проинформировал о работе

органа и поблагодарил за активную позицию членов Общественного совета.

Среди положительных тенденций руководитель отметил рост поступлений в

местного и государственного бюджетов. Кроме того отметил, что налогоплательщики,

ранее перерегистрировались из Черниговской в ​​другие области, сейчас возвращаются. С

начала текущего года 137 юридических лиц и 53 физических лица-предприниматели с

других областей Украины изменили местонахождение на Черниговскую область. это,

наряду с другими факторами, может свидетельствовать также и об улучшении налогового

климата в регионе.

О внедрении системы электронного управления рисками при

администрировании НДС рассказала представителям общественности начальник

управления налогов и сборов с юридических лиц Ирина Буглак.

В частности отметила, что работает данная система с 01 июля текущего года

исключительно в автоматическом режиме, без какого-либо ручного вмешательства. рассказала

о критериях остановки налоговых накладных, об утверждении перечня кодов

товаров, подлежащих мониторингу. Но главное, сообщила плательщикам, что

штрафные санкции за несвоевременную регистрацию налоговой накладной, в случае ее

приостановление не применяются.

Начальник управления мониторинга доходов и учетно-отчетных систем

Елена Пустовойт разъяснила алгоритм действий плательщика в случае остановки регистрации

налоговой накладной системой электронного управления рисками при

администрировании НДС.

Она сообщила, что по области из общего количества налоговых накладных,

обработанных системой электронного управления рисками, заблокировано было



меньше одного процента. То есть, проблемы с блокировкой возникли в незначительной

количества наших плательщиков и, в основном, были урегулированы в установленном

порядке.

Члены общественного совета обсудили проблемные вопросы по НДС и получили

ответы от представителей фискального органа на поставленные вопросы.

Введенная ДФС Украины система электронного управления рисками при

администрировании НДС должна обязательно работать и постепенно

совершенствоваться. К такому выводу пришли на заседании представители бизнеса и

общественности Черниговщины.

Отдельные вопросы, касающиеся заполнения электронных деклараций, члены

общественного совета задавали начальнику юридического управления фискального органа

области Нине Соловей. В ходе общения сошлись на необходимости подготовки

письмо Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с целью

получения соответствующего разъяснения.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.