Количество проверок уменьшилось, однако возросла их качество

Об этом сообщают в Главном управлении ДФС в области. В управлении

аудита отмечают, что по сравнению с январем-августом прошлого года количество

проверок уменьшилось вдвое. Однако, по результатам контрольно-проверочных

мероприятий за восемь месяцев текущего года доначислено денежных обязательств на

сумму около 33 млн. гривен.

За этот период проведено 219 документальных проверок, из которых 52 - плановых

и 167 - внеплановых.

С доначисленных сумм уже уплачено в Сводный бюджет более 24 млн.

гривен. Из этой суммы в местный бюджет поступило 5600000. Гривен.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.