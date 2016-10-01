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Количество проверок уменьшилось, однако возросла их качество

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:31
  • Просмотров: 99
Количество проверок уменьшилось, однако возросла их качество
Об этом сообщают в Главном управлении ДФС в области. В управлении
аудита отмечают, что по сравнению с январем-августом прошлого года количество
проверок уменьшилось вдвое. Однако, по результатам контрольно-проверочных
мероприятий за восемь месяцев текущего года доначислено денежных обязательств на
сумму около 33 млн. гривен.
За этот период проведено 219 документальных проверок, из которых 52 - плановых
и 167 - внеплановых.
С доначисленных сумм уже уплачено в Сводный бюджет более 24 млн.
гривен. Из этой суммы в местный бюджет поступило 5600000. Гривен.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
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Источник: 4ernigiv.info

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