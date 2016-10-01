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В Мене скоро появится хайленд

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:32
  • Просмотров: 94
В Мене скоро появится хайлендМенский зоопарк собирается пополнить свою коллекцию зверей, пишет «Наше слово».

А именно: хотят приобрести леопарда, обезьян маготы и хайленд (это шотландская порода коров).

Общая сумма, которую намерены потратить - 210 000 гривен.

Леопарда хотят купить за 120 000 гривен, обезьян за 60 000, а хайленд за 30 000.

Как сообщили в администрации зоопарка "Нашему слову", сейчас закупка находится на этапе публичных закупок "Прозорро".

Уже во второй половине октября, после прохождения бюрократических процедур в области, можно будет посмотреть на новых животных.

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Источник: 0462.ua

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