4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Мене скоро появится хайленд
В Мене скоро появится хайленд
- Вчера, 14:32
- Просмотров: 94
Менский зоопарк собирается пополнить свою коллекцию зверей, пишет «Наше слово».
А именно: хотят приобрести леопарда, обезьян маготы и хайленд (это шотландская порода коров).
Общая сумма, которую намерены потратить - 210 000 гривен.
Леопарда хотят купить за 120 000 гривен, обезьян за 60 000, а хайленд за 30 000.
Как сообщили в администрации зоопарка "Нашему слову", сейчас закупка находится на этапе публичных закупок "Прозорро".
Уже во второй половине октября, после прохождения бюрократических процедур в области, можно будет посмотреть на новых животных.
nslovo.com/
А именно: хотят приобрести леопарда, обезьян маготы и хайленд (это шотландская порода коров).
Общая сумма, которую намерены потратить - 210 000 гривен.
Леопарда хотят купить за 120 000 гривен, обезьян за 60 000, а хайленд за 30 000.
Как сообщили в администрации зоопарка "Нашему слову", сейчас закупка находится на этапе публичных закупок "Прозорро".
Уже во второй половине октября, после прохождения бюрократических процедур в области, можно будет посмотреть на новых животных.
nslovo.com/
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В сквере Хмельницкого скоро появится новый газон
Как рассказал пресс-службе горсовета директор КП «Зеленбуд» Роман Стариков, сейчас в сквере
На Аллее Героев до сентября 2018 года появится три новых светодинамических ...
В прошлую пятницу, 4 августа, управление капитального строительства (УКС) черниговского городского
Единственному в Черниговской области зоопарку исполнилось 40 лет
В воскресенье, 18 июня, Менский зоопарк отметил свое 40-летие. Это не только визитная карточка
Перевозчики Чернигова хотят возить пассажиров по 6-7 гривен
Черниговские перевозчики начали подавать свои расчеты тарифов на проезд в общественном транспорте.
Закупка Черниговом 10 новых троллейбусов: обнародовано сообщение о намерени ...
Тендерное предложение ЗАО «Черниговский автозавод» о продаже Черниговское троллейбусное управление
На Черниговщине плательщикам возмещено более 651.7 млн Гривен НДС
В Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что с началу 2016 года плательщиками
Гройсман передумал увольнять Сахневича? Что нового в черниговской образовании в 2017 году? Ремонт дамбы на Cтрижне планируют завершить в декабре На этой неделе в Черниговской области начнут ремонтировать д... Долги за землю в Чернигове – более 7 миллионов. Кто не плати... Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять
Добавить комментарий!