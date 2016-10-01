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Гройсман передумал увольнять Сахневича?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:30
  • Просмотров: 95
Гройсман передумал увольнять Сахневича?
Первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Леонид Сахневич так и не написал заявление на увольнение, пишет «ПІК».

Об этом он сообщил в комментарии журналистам пограммы «Бандерлоги».

– Сегодня я исполняю обязанности председателя ОГА, сам себе заявление я не могу написать, – пояснил Сахневич.

Также он добавил, что не переживает за свою должность.

– Премьер-министр имел право сделать мне замечание. В дальнейшем я приму к сведению, – говорит Леонид Сахневич.

Позже Гройсман сообщил, что меру ответственности за такие действия Леонида Сахневича должен определять председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич.

Напомним, что во время селекторного совещания премьер-министр Владимир Гройсман порекомендовал Сахневичу написать заявление на увольнение за то, что тот невнимательно слушал главу правительства.

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Источник: 0462.ua

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