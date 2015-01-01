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120 лет назад в Чернигове установили первые памятники (фото)
- Вчера, 16:35
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Примерно в это время ровно 120 лет назад Чернигов получил первые в своей истории памятники. В начале Константиновского бульвара и почти напротив - в Екатерининском сквере - был установлен бюст двух императоров: Александра II и Александра III.
Событие это неординарное, ведь раньше в городе не было подобных произведений. Более того, в свое время киевское духовенство отказывалось устанавливать в Киеве памятник Владимиру Великому, мотивируя это тем, что негоже святых холмах ставить «идолов» ... Кто знает, может, и черниговские настроения были такими же ?! Однако проект был заказан у одного из лучших тогдашних архитекторов и инженеров - Роберта Марфельда в Петербурге. Из Финляндии доставили пятнистый розовый гранит для двух постаментов. Петербургская мастерская «Morand» отлита в бронзе два бюста по моделям скульптора Михаила Попова и геральдического орла и медальон «Дарение Свободы», а также лавровые накладки на фацеты постаментов. Было заказано роскошные ограждения и фонари. Присутствующие на открытии памятников гости также не были рядовыми: черниговский губернатор Евгений Андриевский, курский губернатор Алексей Малютин, командующий Киевским военным округом генерал-адъютант Михаил Драгомиров, черниговская интеллигенция и духовенство. Памятникам не суждено простоять долго: уже через два десятилетия после открытия бюста было уничтожено, в 1930-х бесследно исчезли ограждения и фонари ...
Событие это неординарное, ведь раньше в городе не было подобных произведений. Более того, в свое время киевское духовенство отказывалось устанавливать в Киеве памятник Владимиру Великому, мотивируя это тем, что негоже святых холмах ставить «идолов» ... Кто знает, может, и черниговские настроения были такими же ?! Однако проект был заказан у одного из лучших тогдашних архитекторов и инженеров - Роберта Марфельда в Петербурге. Из Финляндии доставили пятнистый розовый гранит для двух постаментов. Петербургская мастерская «Morand» отлита в бронзе два бюста по моделям скульптора Михаила Попова и геральдического орла и медальон «Дарение Свободы», а также лавровые накладки на фацеты постаментов. Было заказано роскошные ограждения и фонари. Присутствующие на открытии памятников гости также не были рядовыми: черниговский губернатор Евгений Андриевский, курский губернатор Алексей Малютин, командующий Киевским военным округом генерал-адъютант Михаил Драгомиров, черниговская интеллигенция и духовенство. Памятникам не суждено простоять долго: уже через два десятилетия после открытия бюста было уничтожено, в 1930-х бесследно исчезли ограждения и фонари ...
Источник: http://cheline.com.ua
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