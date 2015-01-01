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Черниговцам не дает покоя улица Небабы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:29
  • Просмотров: 89
Черниговцам не дает покоя улица НебабыПереименовать ул. Небабы просит автор петиции Елена Стоян в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.

«Прошу переименовать улицу Небабы красивой и приятной названием. Ведь исторические герои быстро теряют свою значимость в истории, а жителям улицы надоели изменения названия (историческое название им. Ницберга - на Боженко, Боженко - на Небабы) », - пишет автор. Елена Стоян просит рассмотреть этот вопрос еще раз на очередном заседании комиссии по вопросам городской топонимики, охраны и сохранения историко-культурной среды г.. Чернигова. Возможно, поступят еще предложения других хороших названий улицы. К концу сбора подписей осталось 29 дней. По состоянию на 6 сентября петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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