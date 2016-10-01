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Очередное пьяное приключение на дороге: пострадал пешеход
- Вчера, 18:31
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Трисвятська Слобода Черниговского района по ул. Волгоградской у дома № 35.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21063», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую центральную районную больницу.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21063», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую центральную районную больницу.
Источник: http://cheline.com.ua
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