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Очередное пьяное приключение на дороге: пострадал пешеход

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:31
  • Просмотров: 91
Очередное пьяное приключение на дороге: пострадал пешеходДорожно-транспортное происшествие произошло в с. Трисвятська Слобода Черниговского района по ул. Волгоградской у дома № 35.

Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21063», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую центральную районную больницу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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