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В Чернигове состоялось открытие выставки «Свидание с морем» (Фото)
- Вчера, 15:02
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4 сентября в стенах культурно-досугового центра «Художественная гостиная» Черниговской ОУНБ им. В. Короленко открылась юбилейная выставка «Свидание с морем» черниговского художника, члена Национального союза художников Украины Николая Гайдука к 70-летию со дня рождения.
Николай Васильевич Гайдук - художник-продолжатель реалистической школы живописи. Учился у известных крымских художников Анатолия Шилова и Анатолия и Валентина Григорьева. С 1974 года живет и работает в Чернигове, где занимается художественным оформлением музейных экспозиций, книг, монументальным искусством, но предпочтение отдает в работе живописи и графики. Николай Гайдук - участник многих всеукраинских, областных выставок. Произведения художника хранятся в фондах Черниговского областного художественного музея, художественных музеях Украины, в коллекции подаренных картин Черниговской ОУНБ им. В. Короленко, а также в частных коллекциях Украины, России и других государств. Член Национального Союза художников Украины с 1992 года. На картинах изображен Гурзуф, крымское побережье Черного моря. Этой выставкой художник напоминает о красоте, которую сейчас мы созерцать не в состоянии. Но тонким настойчивым лейтмотивом выставки звучат слова: «Украина единая» ... Источник: Черниговская ОУНБ им. В. Короленко
Николай Васильевич Гайдук - художник-продолжатель реалистической школы живописи. Учился у известных крымских художников Анатолия Шилова и Анатолия и Валентина Григорьева. С 1974 года живет и работает в Чернигове, где занимается художественным оформлением музейных экспозиций, книг, монументальным искусством, но предпочтение отдает в работе живописи и графики. Николай Гайдук - участник многих всеукраинских, областных выставок. Произведения художника хранятся в фондах Черниговского областного художественного музея, художественных музеях Украины, в коллекции подаренных картин Черниговской ОУНБ им. В. Короленко, а также в частных коллекциях Украины, России и других государств. Член Национального Союза художников Украины с 1992 года. На картинах изображен Гурзуф, крымское побережье Черного моря. Этой выставкой художник напоминает о красоте, которую сейчас мы созерцать не в состоянии. Но тонким настойчивым лейтмотивом выставки звучат слова: «Украина единая» ... Источник: Черниговская ОУНБ им. В. Короленко
Источник: http://cheline.com.ua
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