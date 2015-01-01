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В Нежине состоится юбилейный мотофест

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 91
В Нежине состоится юбилейный мотофестДесятый год подряд мотоклуб «Казаки» МСС устраивает байкерский съезд на Нежинщины. Продолжая проведения тематических мотофестив, в этом году внимание уделили изюминке Нежина - огурцу. Мотофестиваль будет проведен 8-10 сентября на привычном месте - в пригородном лагере отдыха села Вертеевка. В рамках проведения фестиваля состоятся выступления музыкальных коллективов, конкурсы, соревнования по армрестлингу и многое другое.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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