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Определено лучших юных лесоводов Черниговщины (Фото)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 94
Определено лучших юных лесоводов Черниговщины (Фото)С целью активизации участия учащейся молодежи в природоохранной и опытно-экспериментальной работе в области лесного хозяйства, сохранения биологического разнообразия лесных экосистем состоялся областной этап Всеукраинского слета ученических лесничеств.

Об ЧЕline сообщил главный специалист отдела лесного хозяйства Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Перевязко. В слете приняли участие команды ученических лесничеств общеобразовательных учебных заведений Бобровицкого, Борзнянского, Гродненского, Нежинского, Корюковского, Новгород-Северского, Семеновского, Сновск, Прилуцкого, Черниговского районов и Остерской объединенной территориальной общины Козелецкого района. Оберегая леса, все ученические лесничества смело исследовали их будущее, изучая фауну и флору зеленых массивов Северского края и принимая активное участие во всех акциях лесовосстановления, высадка молодых лесов. Во время областного этапа взлета юные лесоводы также делились опытом практической природоохранной и экспериментально-исследовательской работы в области лесного хозяйства. Участвовали в конкурсе-защите научно-исследовательских работ, а также заложили в дендрарии областной станции юных натуралистов «Уголок зеленого будущего» из декоративных растений, выращенных в питомниках ученических лесничеств. И вот наконец подведены итоги этого увлекательного для юных лесоводов областного этапа конкурса. Первое место заняла команда ученического лесничества Семеновского общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Семеновского районного совета. Второе место - по командам ученических лесничеств Остерской гимназии Остерской городского совета и Холминской общеобразовательной школы I-III ступеней Корюковской районного совета. А третье место жюри присудило командам ученических лесничеств Лисовосорочинськои общеобразовательной школы I-III ступеней Прилуцкого районного совета, светанковский учебно-воспитательного комплекса «Общешкольный учебное заведение дошкольное учебное заведение» I-III ступеней Нежинского районного совета и Погорельский общеобразовательной школы Семеновского районного совета. Победитель примет участие в Всеукраинском слете ученических лесничеств, который состоится 27 сентября в Житомире.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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