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Первое в Украине отделение для тяжелобольных детей открылось в Чернигове
- Сегодня, 13:33
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Это - пилотный проект. Дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями находятся под контролем медиков круглосуточно, сообщает УНІАН.
В областном центре социальной реабилитации детей-инвалидов «Відродження» создано паллиативное отделение для тяжелобольных детей.
Как сообщил директор центра Василий Пасичник, помещение реконструировано за государственные средства.Оборудование приобретено благодаря помощи меценатов.
Работает паллиативное отделение первый месяц. Оно пока что рассчитано на 3 койки. Дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями находятся под контролем медицинских специалистов круглосуточно.
По словам Василия Пасичника, детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, больше.
Поэтому есть намерения создать паллиативные отделения для онкобольных деток в областной детской больнице и областном онкодиспансере.
Справка
Паллиативная помощь – подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, которые столкнулись с проблемами смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.
УНІАН
В областном центре социальной реабилитации детей-инвалидов «Відродження» создано паллиативное отделение для тяжелобольных детей.
Как сообщил директор центра Василий Пасичник, помещение реконструировано за государственные средства.Оборудование приобретено благодаря помощи меценатов.
Работает паллиативное отделение первый месяц. Оно пока что рассчитано на 3 койки. Дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями находятся под контролем медицинских специалистов круглосуточно.
По словам Василия Пасичника, детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, больше.
Поэтому есть намерения создать паллиативные отделения для онкобольных деток в областной детской больнице и областном онкодиспансере.
Справка
Паллиативная помощь – подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, которые столкнулись с проблемами смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.
УНІАН
Источник: 0462.ua
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