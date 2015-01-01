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В Черниговской области появился новый Андрей Ярмоленко?
- Сегодня, 14:13
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Футбольный фристайл высшего уровня – от юного жителя Черниговщины. В Сновске обнаружился мальчик, чьи трюки с мячом покорили социальные сети. О «кудеснике» пишет «Стайлер».
В сети набирает популярность видеоподборка с различными футбольными «фокусами», исполненными на улицах Мены.
В главной роли – житель Сновска Роман Головач, который жонглирует мячом не хуже лучших футболистов мира.
Пользователи социальных сетей разглядели в мальчике будущую звезду футболу и сравнивают его с Андреем Ярмоленко – самым звездным воспитанником черниговского футбола.
В сети набирает популярность видеоподборка с различными футбольными «фокусами», исполненными на улицах Мены.
В главной роли – житель Сновска Роман Головач, который жонглирует мячом не хуже лучших футболистов мира.
Пользователи социальных сетей разглядели в мальчике будущую звезду футболу и сравнивают его с Андреем Ярмоленко – самым звездным воспитанником черниговского футбола.
Источник: 0462.ua
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