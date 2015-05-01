4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Черниговской области объединилось 15 сел
В Черниговской области объединилось 15 сел
- Сегодня, 14:32
- Просмотров: 56
Председатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич подписал распоряжение, которым утвердил добровольное слияние шести сельсоветов в объединенную территориальную громаду.
Новая административно-территориальная единица – Высочанская ОТГ – возникла на основе шести бывших сельсоветов: Высочанского, Великодочинского, Головеньковского, Новомлынивского, Носеловского и Тростянского.
В их составе – 15 населенных пунктов. Центр новой ОТГ – самое крупное по количеству жителей село Высоке (около 1500 жителей)
Это уже 35-я объединенная территориальная громада в Черниговской области. Первая – с центром в Парафиевке – была создана 28 августа 2015 года.
Новая административно-территориальная единица – Высочанская ОТГ – возникла на основе шести бывших сельсоветов: Высочанского, Великодочинского, Головеньковского, Новомлынивского, Носеловского и Тростянского.
В их составе – 15 населенных пунктов. Центр новой ОТГ – самое крупное по количеству жителей село Высоке (около 1500 жителей)
Это уже 35-я объединенная территориальная громада в Черниговской области. Первая – с центром в Парафиевке – была создана 28 августа 2015 года.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
За черниговское ЖКХ будет отвечать новый старый чиновник
Председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич подписал распоряжение, которым в
Деснянская объединенная территориальная община, что в Черниговской области, ...
С недавних пор пгт Десна — один из населенных пунктов, что входит в состав Деснянской объединенной
Трассу Чернигов – Киев утром перекрывали жители села Олишевка
В районе села Красиловка сегодня, 24 декабря, прошла акция протеста местных жителей, которые
Четыре села Черниговщины хотят выйти из состава области
В Сумской областной совет обратились жители нескольких населенных пунктов, расположенных на
Четыре села Черниговщины хотят выйти из состава области
В Сумской областной совет обратились жители нескольких населенных пунктов, расположенных на
Янукович уволил двух председателей райгосадминистраций в Черниговской облас ...
Президент Украины Виктор Янукович подписал два распоряжения об увольнении двух председателей
В Черниговской области появился новый Андрей Ярмоленко? Танкисты на черниговском полигоне соревнуются за 200 тысяч Черниговскому живодеру, убившему кота, грозит арест Гройсман передумал увольнять Сахневича? Что нового в черниговской образовании в 2017 году? Ремонт дамбы на Cтрижне планируют завершить в декабре
Добавить комментарий!