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В Черниговской области объединилось 15 сел

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:32
  • Просмотров: 56
В Черниговской области объединилось 15 селПредседатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич подписал распоряжение, которым утвердил добровольное слияние шести сельсоветов в объединенную территориальную громаду.

Новая административно-территориальная единица – Высочанская ОТГ – возникла на основе шести бывших сельсоветов: Высочанского, Великодочинского, Головеньковского, Новомлынивского, Носеловского и Тростянского.

В их составе – 15 населенных пунктов. Центр новой ОТГ – самое крупное по количеству жителей село Высоке (около 1500 жителей)

Это уже 35-я объединенная территориальная громада в Черниговской области. Первая – с центром в Парафиевке – была создана 28 августа 2015 года.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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