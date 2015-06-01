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Насколько Чернигов и область готовы к зиме?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:01
  • Просмотров: 52
Насколько Чернигов и область готовы к зиме?Продолжается подготовка объектов жизнеобеспечения Чернигова и Черниговской области к осенне-зимнему периоду. На данный момент готовность составляет 83%.

Состояние готовности Черниговщины к зиме рассмотрели на совещании областного оперативного штаба по вопросам подготовки и работы хозяйственного комплекса и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2017/18 года.

В мероприятии приняли участие руководители областных подразделений и служб, председатели, заместители председателей райгосадминистраций, представители горисполкомов, объединенных территориальных общин и руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ОГА Владимир Кривенко, на сегодня 83% объектов жизнеобеспечения области готовы к следующему отопительному сезону.

В сфере теплового хозяйства из 949 котельных уже подготовлено 788, а также 469 километров теплосетей из более 559 запланированных.

Уровень готовности водопроводно-канализационного хозяйства – 82% от намеченных объемов.

В частности, подготовлено 22 водопроводные и 77 канализационных насосных станций, 59 очистных сооружений, 543 артезианские скважины. Проведена замена почти 8 километров водопроводных и более километра канализационных сетей.

Комплексно подготовлен к осенне-зимнему периоду 4601 жилой дом (84%).

Общеобразовательные учебные заведения Черниговщины готовы полностью, объекты социальной сферы – на 99%, учреждения здравоохранения – на 83%.

Мероприятия по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду выполнены на 80%, что соответствует запланированному графику работ. На сегодня есть необходимый запас материалов и оборудования для оперативной ликвидации аварийных ситуаций.

Для обслуживания дорог в зимний период коммунальными предприятиями созданы запасы посыпочного материала и реагентов – более 37 000 тонн (82% от необходимого) и подготовлено 179 единиц специализированной уборочной техники (85%).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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