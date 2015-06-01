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Насколько Чернигов и область готовы к зиме?
- Сегодня, 15:01
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Продолжается подготовка объектов жизнеобеспечения Чернигова и Черниговской области к осенне-зимнему периоду. На данный момент готовность составляет 83%.
Состояние готовности Черниговщины к зиме рассмотрели на совещании областного оперативного штаба по вопросам подготовки и работы хозяйственного комплекса и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2017/18 года.
В мероприятии приняли участие руководители областных подразделений и служб, председатели, заместители председателей райгосадминистраций, представители горисполкомов, объединенных территориальных общин и руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ОГА Владимир Кривенко, на сегодня 83% объектов жизнеобеспечения области готовы к следующему отопительному сезону.
В сфере теплового хозяйства из 949 котельных уже подготовлено 788, а также 469 километров теплосетей из более 559 запланированных.
Уровень готовности водопроводно-канализационного хозяйства – 82% от намеченных объемов.
В частности, подготовлено 22 водопроводные и 77 канализационных насосных станций, 59 очистных сооружений, 543 артезианские скважины. Проведена замена почти 8 километров водопроводных и более километра канализационных сетей.
Комплексно подготовлен к осенне-зимнему периоду 4601 жилой дом (84%).
Общеобразовательные учебные заведения Черниговщины готовы полностью, объекты социальной сферы – на 99%, учреждения здравоохранения – на 83%.
Мероприятия по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду выполнены на 80%, что соответствует запланированному графику работ. На сегодня есть необходимый запас материалов и оборудования для оперативной ликвидации аварийных ситуаций.
Для обслуживания дорог в зимний период коммунальными предприятиями созданы запасы посыпочного материала и реагентов – более 37 000 тонн (82% от необходимого) и подготовлено 179 единиц специализированной уборочной техники (85%).
Состояние готовности Черниговщины к зиме рассмотрели на совещании областного оперативного штаба по вопросам подготовки и работы хозяйственного комплекса и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2017/18 года.
В мероприятии приняли участие руководители областных подразделений и служб, председатели, заместители председателей райгосадминистраций, представители горисполкомов, объединенных территориальных общин и руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ОГА Владимир Кривенко, на сегодня 83% объектов жизнеобеспечения области готовы к следующему отопительному сезону.
В сфере теплового хозяйства из 949 котельных уже подготовлено 788, а также 469 километров теплосетей из более 559 запланированных.
Уровень готовности водопроводно-канализационного хозяйства – 82% от намеченных объемов.
В частности, подготовлено 22 водопроводные и 77 канализационных насосных станций, 59 очистных сооружений, 543 артезианские скважины. Проведена замена почти 8 километров водопроводных и более километра канализационных сетей.
Комплексно подготовлен к осенне-зимнему периоду 4601 жилой дом (84%).
Общеобразовательные учебные заведения Черниговщины готовы полностью, объекты социальной сферы – на 99%, учреждения здравоохранения – на 83%.
Мероприятия по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду выполнены на 80%, что соответствует запланированному графику работ. На сегодня есть необходимый запас материалов и оборудования для оперативной ликвидации аварийных ситуаций.
Для обслуживания дорог в зимний период коммунальными предприятиями созданы запасы посыпочного материала и реагентов – более 37 000 тонн (82% от необходимого) и подготовлено 179 единиц специализированной уборочной техники (85%).
Источник: 0462.ua
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