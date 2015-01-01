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Для чернобыльцев Чернигова создали культурный центр
- Сегодня, 15:33
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В областном Дворце детей и юношества открылся Чернобыльский культурно-информационный центр. Инициатива создания такой платформы принадлежит областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины».
- Ми давно вже виношували цю ідею і раді, що знайшли підтримку у представників влади Чернігівщини та керівництва Палацу.
На жаль, нас залишилося не так багато, далеко не всі зможуть знайти у собі сили розповісти про цю трагедію. Однак, підростаюче покоління має знати нещодавні події, що чорним рядком вписалися в історію, - отметил председатель ОО Анатолий Лигун.
На базе центра будет действовать музей чернобыльской истории Черниговщины.
Справка
В Черниговской области статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС имеют более 74 тысяч человек, среди которых более 12 тысяч – дети. 9000 человек – непосредственные ликвидаторы аварии.
- Ми давно вже виношували цю ідею і раді, що знайшли підтримку у представників влади Чернігівщини та керівництва Палацу.
На жаль, нас залишилося не так багато, далеко не всі зможуть знайти у собі сили розповісти про цю трагедію. Однак, підростаюче покоління має знати нещодавні події, що чорним рядком вписалися в історію, - отметил председатель ОО Анатолий Лигун.
На базе центра будет действовать музей чернобыльской истории Черниговщины.
Справка
В Черниговской области статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС имеют более 74 тысяч человек, среди которых более 12 тысяч – дети. 9000 человек – непосредственные ликвидаторы аварии.
Источник: 0462.ua
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