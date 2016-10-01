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Приехав на семейную ссору полиция Черниговщины нашла гранаты
- Сегодня, 16:02
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Приехав по вызову на семейную ссору, группа реагирования патрульной полиции не только усмирила дебошира, но и изъяла у него гранаты и патроны.
6 сентября в ходе проведения в области профилактических мероприятий, связанных с изъятием из незаконного оборота оружия и взрывчатки, в полицию поступило сообщение о семейной ссоре в доме ранее судимого жителя Корюковки.
По указанному адресу была направлена группа реагирования патрульной полиции Корюковского отделения полиции. Там полицейские провели соответствующую работу с дебоширом и, судя по его прошлому, внимательно осмотрели усадьбу. Уже сразу в глаза правоохранителям упали два предмета, похожие на гранаты в подствольный гранатомет.
Взрывотехники подтвердили предположение полицейских и идентифицировали боеприпасы как две гранаты ВОГ-25. Также было изъято и три патрона калибра 5,45 к автоматическому оружию. Полиции хозяин объяснил, что боеприпасы он нашел в лесу.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
6 сентября в ходе проведения в области профилактических мероприятий, связанных с изъятием из незаконного оборота оружия и взрывчатки, в полицию поступило сообщение о семейной ссоре в доме ранее судимого жителя Корюковки.
По указанному адресу была направлена группа реагирования патрульной полиции Корюковского отделения полиции. Там полицейские провели соответствующую работу с дебоширом и, судя по его прошлому, внимательно осмотрели усадьбу. Уже сразу в глаза правоохранителям упали два предмета, похожие на гранаты в подствольный гранатомет.
Взрывотехники подтвердили предположение полицейских и идентифицировали боеприпасы как две гранаты ВОГ-25. Также было изъято и три патрона калибра 5,45 к автоматическому оружию. Полиции хозяин объяснил, что боеприпасы он нашел в лесу.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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