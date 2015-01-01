﻿﻿ Шестиклассница из Седнева спасла мальчика, который тонул » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Шестиклассница из Седнева спасла мальчика, который тонул
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Шестиклассница из Седнева спасла мальчика, который тонул

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:19
  • Просмотров: 50
Шестиклассница из Седнева спасла мальчика, который тонулПростые украинцы без громких фамилий становятся настоящими героями Украины - за мужество, отвагу и способность к самопожертвованию ради других. Яркий пример - Бойко Илона с Седнева, которая летом этого года спасла мальчика, который пришел купаться на реку и внезапно начал тонуть.

Несмотря на то, что мальчик был с мамой, которая не умела плавать, Илона, которая тоже отдыхала неподалеку, сразу бросилась спасать ребенка. Ученица 6-го класса Седневского НПК проявила настоящую детскую мужество. Мать мальчика была безмерно благодарна Илоне за спасенную жизнь ее сына. В жизни Илона Бойко очень активная, постоянная участница различных школьных мероприятий, хорошо декламирует, имеет артистические способности, староста класса, хорошо рисует, посещает кружок изобразительного искусства, ее работы неоднократно были представлены на выставках и конкурсах, получали призовые места. Председатель районной государственной администрации Виктор Корж отметил девочку Благодарностью за спасенную жизнь ребенка. Источник: отдел образования Черниговской РГАшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назад

В Чернигове полиция нашла мальчика, который два дня назад вышел из дома и исчез. Для этого

Мальчика, пропавшего в Чернигове, нашли. Новые подробности

12-летнего Даниила Савченко, который 28 августа исчез в районе улицы Летной , нашли.

Усыновили мальчика из Черниговской области, которого избивала мать

5-летний мальчик Саша, о злоключениях которого пару месяцев назад узнала вся Украина, получил

Мать-садистка из Черниговской области отказалсь от ребенка, которого зверск ...

История мальчика Саши из Черниговской области нашла продолжение. Как сообщает KP.ua, в эфире

Патрульные вернули домой ребенка, который бродил по железнодорожному пути

30 октября около пяти вечера, патрулируя территорию между Черниговской ТЭЦ и деревней Жавинка,

Мать-наркоманка со своим сожителем постоянно избивали 5-летнего ребенка. Се ...

В Киеве отчим до полусмерти избил 5-летнего мальчика. В больницу его привез сам, рассказав медикам
﻿
Видео
В Черниговской области появился новый Андрей Ярмоленко? Танкисты на черниговском полигоне соревнуются за 200 тысяч Черниговскому живодеру, убившему кота, грозит арест Гройсман передумал увольнять Сахневича? Что нового в черниговской образовании в 2017 году? Ремонт дамбы на Cтрижне планируют завершить в декабре
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети