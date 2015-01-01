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Шестиклассница из Седнева спасла мальчика, который тонул
- Сегодня, 17:19
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Простые украинцы без громких фамилий становятся настоящими героями Украины - за мужество, отвагу и способность к самопожертвованию ради других. Яркий пример - Бойко Илона с Седнева, которая летом этого года спасла мальчика, который пришел купаться на реку и внезапно начал тонуть.
Несмотря на то, что мальчик был с мамой, которая не умела плавать, Илона, которая тоже отдыхала неподалеку, сразу бросилась спасать ребенка. Ученица 6-го класса Седневского НПК проявила настоящую детскую мужество. Мать мальчика была безмерно благодарна Илоне за спасенную жизнь ее сына. В жизни Илона Бойко очень активная, постоянная участница различных школьных мероприятий, хорошо декламирует, имеет артистические способности, староста класса, хорошо рисует, посещает кружок изобразительного искусства, ее работы неоднократно были представлены на выставках и конкурсах, получали призовые места. Председатель районной государственной администрации Виктор Корж отметил девочку Благодарностью за спасенную жизнь ребенка. Источник: отдел образования Черниговской РГА
Несмотря на то, что мальчик был с мамой, которая не умела плавать, Илона, которая тоже отдыхала неподалеку, сразу бросилась спасать ребенка. Ученица 6-го класса Седневского НПК проявила настоящую детскую мужество. Мать мальчика была безмерно благодарна Илоне за спасенную жизнь ее сына. В жизни Илона Бойко очень активная, постоянная участница различных школьных мероприятий, хорошо декламирует, имеет артистические способности, староста класса, хорошо рисует, посещает кружок изобразительного искусства, ее работы неоднократно были представлены на выставках и конкурсах, получали призовые места. Председатель районной государственной администрации Виктор Корж отметил девочку Благодарностью за спасенную жизнь ребенка. Источник: отдел образования Черниговской РГА
Источник: http://cheline.com.ua
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