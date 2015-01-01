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На Черниговщине есть необычный памятник

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:21
  • Просмотров: 40
На Черниговщине есть необычный памятникУкраинская редакция международного журнала «Marie Claire» составила ТОП-12 самых необычных памятников Украины. Среди них - памятник Нежинском огурце. В перечень также вошли: «Водопроводчик» в Черкассах, «Лягушка» (зависть) в Бердянске, «Галушка» в Полтаве, «Бабушка с семенами» в верхнем Плавнях, «Дети-лакомки» в Сумах, «Арбуз» в Голой Пристани на Херсонщине, «Туристический рюкзак» и «Пикассо в трусах» во Львове, «стоптанных башмаков», «Женское белье» и «Влюбленный фонарь» в Киеве.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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